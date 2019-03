Mesaj în limba română al lui Emmanuel Macron. Ce cere președintele francez

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Keith Flint, solistul Prodigy, a murit la vârsta de 49 de ani. Corpul artistului excentric a fost descoperit în locuința sa din Essex. Liam Howlett, coleg de trupă cu acesta, a declarat că Keith Flint „și-a luat viața în weekend”, potrivit The Guardian.

Alegerile din Republica Moldova au fost administrate transparent și corect. Este opinia lui David McAllister, președinte al Comisiei de afaceri externe (AFET) a Parlamentului European (PE), exprmată în cadrul ședintei Comisiei, in cadrul careia Rebecca Harms, șefa delegatiei PE de...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

Un rus aflat sub influența alcoolui a dat foc unui hostel doar pentru a-și impresiona fosta iubită cu talentul de pompier. Bărbatul spera că va fi primit ca un erou după ce salvează pe toată lumea din flăcări.

Un bărbat din Marea Britanie a devenit al doilea adult din lume în cazul căruia s-a acționat cu succes împotriva virusului HIV prin transplant de măduvă osoasă de la un donator rezistent la virus, informează The Guardian.

”Nu avem dreptul să fim somnambulii dintr-o Europă vlăguită. Nu ne mai putem complace în rutină şi în invocaţii. Umanismul european înseamnă o exigenţă de acţiune. Iar cetăţenii, peste tot, cer să ia parte şi ei la schimbare. Vă invit să instaurăm, înainte de finele acestui an, o Conferinţă pentru Europa pentru a propune toate schimbările de care proiectul nostru politic are nevoie, fără niciun tabu, nici măcar revizuirea tratatelor. Această conferinţă va trebui să asocieze paneluri de cetăţeni, să discute cu universitarii, cu partenerii sociali, cu reprezentanţii religioşi şi spirituali. Ea va defini o foaie de parcurs pentru Uniunea Europeană care să traducă aceste mari priorităţi în acţiuni concrete. Vom avea dezacorduri, dar e mai bine oare o Europă încremenită sau o Europă care merge înainte, fie şi în ritmuri diferite uneori, şi care rămâne deschisă tuturor? În această Europă, popoarele îşi vor recăpăta controlul asupra propriului destin; în această Europă, Regatul Unit, sunt sigur de aceasta, îşi va regăsi pe deplin un loc” mai scrie Macron.

”Întreaga Europă este o avangardă: ea a ştiut întotdeauna să definească normele progresului. Pentru aceasta, ea trebuie să susţină un proiect de convergenţă mai degrabă decât unul de concurenţă: Europa, locul în care s-a creat securitatea socială, trebuie să instaureze pentru fiecare lucrător, de la Est la Vest şi de la Nord la Sud, un scut social care să-i garanteze aceeaşi remuneraţie la acelaşi loc de muncă şi un salariu minim european, adaptat la fiecare ţară şi discutat în fiecare an în mod colectiv. Reaşezarea pe calea progresului înseamnă de asemenea să preluăm iniţiativa în lupta pentru mediu. Ne vom putea oare privi în ochi copiii dacă nu ne îndeplinim obligaţiile climatice? Uniunea europeană trebuie să-şi fixeze ambiţia – 0 carbon până în 2050, înjumătăţirea pesticidelor până în 2025 – şi să-şi adapteze politicile la această exigenţă: o Bancă europeană a climatului pentru finanţarea tranziţiei ecologice; o forţă sanitară europeană pentru a reîntări controlul alimentelor noastre; împotriva ameninţării lobby-urilor, evaluarea ştiinţifică independentă a substanţelor periculoase pentru mediu şi sănătate... Acest imperativ trebuie să ne ghideze toate acţiunile: de la Banca Centrală la Comisia europeană, de la bugetul european la planul de investiţii pentru Europa, toate instituţiile noastre trebuie să aibă ca mandat climatul”, se mai arată în document.

”Nicio comunitate nu crează un sentiment de apartenenţă dacă nu are limite pe care să le protejeze. O frontieră înseamnă libertate în securitate. Noi trebuie să revizuim din temelii spaţiul Schengen: toţi cei care vor să participe la această reorganizare trebuie să îndeplinească anumite obligaţii de responsabilitate (controlul riguros la frontiere) şi de solidaritate (o politică unică de azil, cu aceleaşi reguli de primire şi de refuz peste tot). O poliţie de frontieră comună şi un oficiu european de azil, obligaţii stricte de control, o solidaritate europeană la care să contribuie fiecare ţară, sub autoritatea unui Consiliu european de securitate internă: în faţa migraţiilor, eu cred într-o Europă care îşi protejează atât valorile, cât şi frontierele. Aceleaşi exigenţe trebuie să se aplice şi la apărare. În ultimii doi ani s-au realizat progrese importante, însă noi trebuie să dăm o orientare clară: un tratat de apărare şi de securitate va trebui să definească obligaţiile indispensabile ale fiecăruia, în acord cu NATO şi cu aliaţii noştri europeni: creşterea cheltuielilor militare, clauza operaţională de apărare reciprocă, Consiliul de securitate european în asociere cu Regatul Unit pentru a pregăti deciziile noastre colective”, se continuă în scrisoare.

Acesta afirmă că modelul european are la bază libertatea omului, diversitatea opiniilor şi a creaţiei.

”În faţa marilor şocuri ale lumii, cetăţenii ne întreabă adesea: „Unde e Europa? Ce face Europa?”. Au început să o vadă ca pe o piaţă fără suflet. Or, Europa nu e doar o piaţă, ea este un proiect. O piaţă e ceva util, dar nu trebuie să ne facă să uităm necesitatea frontierelor care protejează şi a valorilor care unesc. Naţionaliştii se înşeală atunci când pretind că ne apără identitatea retrăgându-ne din Europa; căci ceea ce ne reuneşte, ne eliberează şi ne protejează este civilizaţia europeană. Dar se înşeală şi cei care ar vrea să nu se schimbe nimic, pentru că nu ţin seama de temerile care ne străbat popoarele, de îndoielile care ne subminează democraţiile. Ne aflăm la un moment decisiv de răscruce pentru continentul nostru; un moment în care, colectiv, va trebui să reinventăm, politic şi cultural, formele civilizaţiei noastre într-o lume care se transformă. Este momentul Renaşterii europene. De aceea, rezistând tentaţiilor de închidere în sine şi de dezbinare, vă propun să construim împreună această Renaştere în jurul a trei mari ambiţii: libertatea, protecţia şi progresul”, mai scrie Macron în scrisoarea către Europa.

”În faţa acestor manipulări, noi trebuie să rămânem fermi. Mândri şi lucizi. Să spunem mai întâi ce este Europa. E un succes istoric: reconcilierea unui continent devastat, într-un proiect inedit de pace, de prosperitate şi de libertate. Să nu uităm niciodată acest lucru. Un proiect care şi astăzi ne protejează în continuare: ce ţară ar putea acţiona singură în faţa strategiilor agresive ale marilor puteri? Cine ar putea pretinde că este suveran, de unul singur, în faţa giganţilor din domeniul digital? Cum am putea noi rezista la crizele capitalismului financiar fără moneda euro, care este o forţă pentru întreaga Uniune? Europa mai înseamnă şi miile de proiecte care au schimbat, în viaţa cotidiană, chipul teritoriilor noastre, o şcoală renovată aici, o şosea construită acolo, ori accesul la Internet în bandă largă care se extinde şi dincolo. Este o luptă şi un angajament de zi cu zi, deoarece atât Europa, cât şi pacea, nu sunt un dat imuabil. În numele Franţei, eu duc neîncetat această luptă pentru progresul Europei şi pentru apărarea modelului european. Noi am arătat că ceea ce ni se spunea că e inaccesibil, şi anume crearea unei apărări europene sau protecţia drepturilor sociale, este posibil”, mai scrie preşedintele Franţei.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)