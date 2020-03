Mesajul emoționant al unei persoane din satul Bălceana (circumscripția Hâncești): Mama mea a DECEDAT și eu NU POT să mă duc la înmormântare

După cum am promis în cadrul conferinței de presă de la Parlament, susținută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul, astăzi voi prezenta probele concludente despre cel de-al treilea deputat psrm-ist, implicat în spălarea de bani din Federația Rusă,...

La început ne părea o glumă la toți, dar această glumă s-a transformat în realitate. Din cauza că unii oameni sunt iresponsabili, suferă o întreagă societate. Au fost luate măsuri, dar prea târziu, deja când o bună parte era infectată. Suntem disperați. Suntem blocați și nu am fost pregătiți pentru asta, iar de la autorități nu vedem nimic, doar că am fost impuși să nu ieșim din casă sau să părăsim localitatea.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)