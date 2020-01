Mesajul Institutului de Filologie al Academiei de Științe către Igor Dodon: „Cine va ridica sabia, de sabie va pieri!”.

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Procurorii i-au înaintat lui Viorel Morari ordonanța de punere sub învinuire și au cerut mandat de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție. Judecătoria Chișinău urmează să se expună luni dimineață în privința plasării...

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te...

Imaginile de securitatea arată că două rachete iraniene, lansate la distanță de aproximativ 23 de secunde, au lovit avionul ucrainean în Iran pe 8 ianuarie, scrie New York Times.

Eram cu toții convinși că dezbaterile pe marginea denumirii corecte a limbii țin de un trecut ireversibil, că una din fantomele obsedante ale ideologiei comuniste – existența „limbii moldovenești”, alta decât limba română – a fost alungată pentru totdeauna din forul nostru public. Credeam că argumentele de necombătut aduse de savanți din toată lumea, inclusiv de lingviști de prestigiu din fosta Uniune Sovietică, reconfirmate printr-o hotărâre unanimă a Adunării Generale a A.Ș.M. din februarie 1994, au pus punct pentru totdeauna discuțiilor sterile menite doar să dezbine societatea și s-o abată de la adevăratele probleme de stringentă actualitate. Iată însă că un președinte care zice că nu joacă poker afirmă, nu ca un politician responsabil, ci ca un cartofor ordinar: „Noi nu renunţăm la poziţia noastră, dar trebuie să le faci pe toate la timpul lor şi când eşti sigur că obţii rezultatul scontat, dar nu pur şi simplu. Când eşti sigur atunci scoţi sabia din teacă şi dai lovitura.” Întrezărim clar în așteptarea oportunității politice pentru rezolvarea brutală, cu lovitura de sabie, a unei probleme lingvistice, un reflex al intransigenței bolșevice, o incompatibilitate cu normele democrației și a statului de drept. Președintele Dodon, din suficiență sau din necunoaștere a realității, uită de vechiul dicton: „Cine va ridica sabia, de sabie va pieri!”. Or, dumnealui, pornit să vândă tot ce se poate vinde în țara asta, ar trebui să știe că nu chiar toate sunt de vânzare, că sunt lucruri de care e bine să nu te atingi. sunt temeiuri fundamentale ce țin de sfânta sfintelor poporului, precum e limba, istoria, pământul. Aici cu sabia, dle Președinte, nu se trece, pentru că prețul poate să fie capul! E o avertizare.

