Mesajul lui Constantin Codreanu, după ce PMP n-a trecut pragul: Dacă știam că voi avea colegi care „să se implice” în campania electorală stând la cald și făcând postări pe Facebook, nu mai pierdeam timpul

Dragi prieteni din România, Diaspora, R. Moldova și comunitățile istorice, vă mulțumesc pentru susținerea exprimată în comentarii și mesaje!



1. Cu siguranță, ele au mai atenuat din supărarea profundă pe care am resimțit-o atunci când am văzut insuccesul partidului din partea căruia am candidat după o campanie onestă pe care am făcut-o cu multă dedicație.

2. Dacă și alți colegi de la #PMP ar fi avut aceeași implicare și nu ar fi așteptat loteria redistribuirii, rezultatul ar fi fost diferit. Ca să nu mai vorbim de cei în capul cărora campania electorală înseamnă afirmații prețioase lansate pe Facebook/Zoom, fără contact direct cu cetățenii și fără fonduri investite în campanie.

3. Victoria are mulți părinți, înfrângerea e orfană. E un adevăr bine cunoscut. Din acest motiv, apreciez ca binevenit gestul făcut, astăzi, de Eugen Tomac. O demisie de onoare chiar dacă adevărata vină le aparține tuturor președinților de organizații care nu au reușit să strângă nici măcar 3-4%.



4. Este semnalul de alarmă de care are nevoie Partidul Mișcarea Populară. Un partid alături de care am rămas chiar dacă, de-a lungul timpului, am avut diverse oferte din partea altor formațiuni politice care presupuneau inclusiv un portofoliu de ministru.

5. Pe de o parte, nu regret, nu aș fi vrut să am eticheta de "traseist" lipită de CV-ul meu politic. Mi-am încheiat mandatul așa cum l-am început, în cadrul aceluiași partid. Pe de altă parte, un partid puternic în spate este cheia spre performanța politică individuală și aplicarea soluțiilor identificate pentru diverse segmente. M-aș fi bucurat să am la dispoziție instrumentele aferente unei poziții executive.

6. PMP are oameni valoroși care ar fi meritat din plin să fie în noul #Parlament: Marius Pașcan, Mihail Neamțu, Cristian Diaconescu, Petru Movilă, Robert Turcescu, Florian Bichir. Sper să putem continua împreună, deși, tot mai multă lume mă întreabă când îmi anunț demisia din PMP. E o opțiune la care mă voi gândi zilele următoare.

7. În lipsa oricărei implicări în Republica Moldova a lui Traian Băsescu în această campanie electorală, luptând cu Partidul Național Liberal, formațiune aflată la guvernare în România, înfruntând și sprijinul public oferit de președinta Maia Sandu și partidul acesteia, am reușit un scor extraordinar de 35%, la mică distanță de primul loc și cu secții de votare în care chiar am depășit #PNL.

8. Am reușit grație muncii mele din cei 4 ani și implicării oamenilor extraordinari de la diferite partide: #PLDM, #PPDA, #PPR, #PL, #PD, #ProMoldova, #PUN și chiar #PAS în anumite cazuri. Lor le mulțumesc și lor ar trebui să le mulțumească toți cei din PMP pe care i-am tot văzut cu mesaje de genul "Mulțumesc, #Basarabia!". Dacă, din 2017, aș fi avut libertatea și poziția necesară pentru a construi o echipă puternica și în Diaspora, am fi înregistrat și acolo un scor cu care să ne mândrim și care ar fi dus PMP în Parlament.

9. Urmează o perioadă în care mă voi concentra pe procedurile prescrise de doctori după accidentul din 4 septembrie. Dacă știam că voi avea colegi care "să se implice" în campania electorală stând la cald și făcând postări pe Facebook, nu mai pierdeam timpul, ci aveam grijă de propria-mi sănătate.



10. Inevitabil, după o analiză la rece, voi lua o decizie privind viitorul meu politic pe care o voi anunța la început de 2021. Am primit diverse oferte și la #Chișinău, și la #București. Dacă voi decide să continui activitatea mea politică, sper că cei cu care am făcut echipă în ultimele săptămâni îmi vor fi alături și pe viitor.

Cu profund respect pentru voi toți și imensă gratitudine,

Constantin / FB