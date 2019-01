Mesajul Patriarhului Daniel de Anul Nou: „S-a împlinit un ideal de 140 de ani – Sfinţirea Catedralei Neamului”

Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date dispărute, după ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prăbușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relatează The Guardian.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat la schi, pe pârtiile din Păltiniş, în ultima zi din an, potrivit Digi24.

Bundeswehr-ul a preluat marţi conducerea Forţei NATO de reacţie super-rapidă, informează agenţia germană de presă dpa, citată de Agerpres. „Vârful de lance“ al NATO, denumit oficial Forţa Întrunită cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very High Readiness...

Două persoane au fost înjunghiate mortal și alte patru au fost rănite în atacuri separate la primele ore ale noului an în Londra, informează BBC. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat la o petrecere privată în Park Lane, acolo unde alți doi...

„Anul care tocmai s-a încheiat, 2018, a fost un an deosebit de bogat în manifestări omagiale şi comemorative, fiind Anul omagial al unităţii de credinţă şi neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, în care Dumnezeu ne-a dăruit bucuria împlinirii unui ideal de 140 de ani – şi anume sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului sau a Catedralei Naţionale. În mod deosebit, am comemorat cu evlavie pe toţi eroii neamului românesc care au luptat pentru înfăptuirea marelui ideal naţional, concretizat în Unirea din anul 1918. De fapt, Catedrala Mântuirii Neamului a fost dintru început închinată cinstirii tuturor eroilor români care s-au jertfit, de-a lungul întregii noastre istorii, pentru apărarea credinţei, pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român”, a subliniat PF Daniel, potrivit basilica.ro.

