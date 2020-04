Mesajul unui medic din Deva vindecat de Covid-19: O experiență traumatizantă, dar am învins

Alina Popa, un medic oncolog din România, a povestit momentele prin care a trecut după ce a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus.

Alina Popa, medic oncolog la Deva, a fost externată pe data de 3 aprilie după ce a primit două teste negative pentru coronavirus. Ea a povestit pentru ziardehunedaora.ro momentele prin care a trecut.

„Sunt bine, am două teste negative, am fost declarată vindecată. Două săptămâni sunt în izolare, din 20 aprilie încep serviciul. Mi-am cumpărat măști și voi merge la muncă. Au fost câteva zile foarte grele, nu am avut o formă ușoară a bolii. Am fost internată miercuri, 25 martie. A fost o experiență traumatizantă, dar am învins", a declarat Alina Popa pentru ziardehunedoara.ro.

Mesaj pentru cei care trec prin experiențe dificile

”Mesajul meu este: Izolare! Credință! Speranță! Curaj și Răbdare! De toate avem nevoie ca să învingem. Trebuie să ne izolăm, trebuie să credem în Dumnezeu, trebuie să sperăm că va fi bine, să fim curajoși, să nu ne lăsăm învinși și să avem răbdare. Asta le spuneam tot timpul pacienților mei. Și cam atât”, a menționat medicul.