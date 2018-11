Meseria adevărată a „adolescentului etern” al politicii moldovenești

Atunci când ne revoltăm împotriva coruperii electoratului prin metode populist-materialiste pe care o practică astăzi Ilan Șor, trebuie să ne amintim că „inventatorul” acestui mod de a face politică este Renato Usatîi

Pe la finele anului 2013, în spațiul public moldovenesc își făcea apariția Renato Usatîi – un personaj efervescent, care s-a manifestat chiar din primele clipe într-o postură destul de originală: cea de „opozant din interior” al regimului. După ce a atras atenția opiniei publice printr-un șir de declarații foarte dure împotriva fostului prim-ministru Vlad Filat, acest Usatîi și-a scos la vedere un fel de legitimație („talon special”, pentru cei inițiați) prin care dovedea că, începând cu anul 2011, activase în calitate de... consilier al aceluiași Filat (!). Într-un timp extrem de scurt, făcând uz de un set întreg de instrumente de influență și comunicare, Renato Usatîi a devenit unul dintre protagoniștii scenei politice basarabene.

Filantrop cu bani rusești

Chiar de la începutul carierei sale politice, fostul „consilier” al lui Filat s-a manifestat printr-o generozitate absolut ieșită din comun. În cadrul mai multor acțiuni publice, oglindite în detaliu, în presa locală și națională, Usatîi a apărut în rolul unui filantrop inimos, atent la nevoile și durerile oamenilor simpli, gata oricând să sară la nevoie și să ajute cetățenii. Orice acțiune, care putea să atragă asupra sa obiectivele camerelor de luat vederi, era bună în acest scop: Usatîi împărțea (la modul direct, literalmente) sume importante de bani pentru cluburi locale de tineri sportivi, pentru intervenții chirurgicale ale bolnavilor de cancer, pentru dotarea unei școli cu calculatoare performante și pentru multe alte acțiuni similare care, în scurt timp, i-au creat faima unui om generos și grijuliu, un adevărat „fiu al poporului”, care este mereu cu gândul la cei mai săraci și slabi.Elev eminent în tehnici de influență, Usatîi a trecut repede de la acțiuni punctuale la unele care au avut un imens răsunet și la nivel național.

Răsunet, în sensul direct al acestui cuvânt: în prima jumătate a anului 2014, el a devenit cel mai eficient impresar din istoria R. Moldova, organizând câteva zeci de concerte în mai multe orașe ale țării, la care au evoluat cele mai mari vedete locale, dar și din Rusia, România și alte țări. În pauzele dintre concertele la care nu ezita să urce pe scenă alături de cântăreți și să le mai strice o piesă-două prin lipsa sa de auz muzical, „fiul poporului” avea pregătit un răspuns pentru orice întrebare a jurnaliștilor. Astfel, când presa se interesa de proveniența banilor din care își finanța acțiunile publice, Usatîi răspundea indolent că „a muncit cinstit, mulți ani, în Federația Rusă, acolo unde a fondat mai multe întreprinderi industriale, care îi aduc un profit foarte mare”. Problema e că niciodată nu a fost capabil să explice pe îndelete, în ce domeniu și ce anume produc aceste „întreprinderi industriale”. Niște referințe lapidare la Căile Ferate ale Rusiei și la confecționarea pentru acestea a unor „unelte” pentru întreținerea infrastructurii feroviare, care însă nu au fost în măsură să convingă pe nimeni. Cred că, dacă ar fi întrebat acum, nici el însuși nu ar fi în stare să repete aceleași explicații și să numească acele „unelte” fermecate pe care le „confecționează” și le vinde cu atâta succes rușilor.

Realitatea, așa cum au demonstrat-o o serie de investigații jurnalistice, este cu mult mai banală. Sursa banilor lui Usatîi trebuie căutată mai degrabă în sfera grupărilor criminale din Federația Rusă, care au utilizat în ultimele decenii R. Moldova în calitate de platformă de spălare a banilor murdari, obținuți pe căi ilicite în lumea întreagă. Atunci când ne revoltăm, pe bună dreptate, împotriva coruperii electoratului prin metode populist-materialiste (oferirea de gratuități sau de bani, sau de produse mai ieftine decât cele de pe piață) pe care o practică astăzi Ilan Șor, trebuie să ne amintim că „inventatorul” acestui mod de a face politică la scară largă în R. Moldova este Renato Usatîi.

„Opozant” de profesie

De la începuturile apariției sale în spațiul public, Usatîi s-a manifestat în calitate de „opozant al regimului criminal”. Primul pe care l-a criticat foarte dur a fost tot ex-premierul Vlad Filat, pe care nu a ezitat să-l acuze de toate relele, mai ales în legătură cu frauda bancară din 2014 – 2015. Îmbrăcând haina de justițiar, Usatîi a servit de minune interesele dușmanilor lui Filat, contribuind într-o măsură importantă la crearea unei percepții publice extrem de negative a fostului prim-ministru. Acum trei ani, în octombrie 2015, în ziua în care Filat era arestat, Usatîi oferea „un Mercedes nou” polițistului, care îl va prinde pe acesta și nu-l va lăsa să fugă din clădirea Parlamentului.

Nu a trecut mult timp și, în iarna 2015-2016, Usatîi s-a înrolat plenar în lupta împotriva puterii, instalându-și propriul „orășel de corturi” în Piața Marii Adunări Naționale. Spre sfârșitul lui 2016, el poza deja în postura de opozant desăvârșit al fostului său coleg de manifestații antiguvernare, Igor Dodon. Victoria lui Dodon la prezidențialele din noiembrie 2016 a alimentat și mai mult spiritul de contestatar al lui Usatîi. Anume de atunci datează poziționarea sa de „opozant total” al tuturor. Așa cum îi stă bine unui opozant de meserie, bineînțeles, Usatîi bate cel mai mult în Plahotniuc și în Partidul Democrat, făcându-se a uita că poziționarea sa anti-Filat din 2015 a fost anume unul din instrumentele utilizate eficient de PD împotriva lui Filat și a PLDM.

În ultimul timp, Usatîi a formulat o serie de reproșuri, sub formă de comentarii batjocoritoare, la adresa liderilor opoziției democratice de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase. Se pare că fanfaronada îi este mai pe plac lui Usatîi, decât o abordare serioasă și responsabilă a fenomenului politic. „Adolescentul etern” al politicii moldovenești este interesat de un singur lucru: să se dea în spectacol și să capteze atenția opiniei publice, pentru a-și promova în continuare inepțiile. Reușește să facă acest lucru, aruncând periodic în spațiul public tot felul de afirmații bombastice, pronunțate cu un aer savant de mare „cunoscător” și chiar „prezicător”. Problema lui Usatîi este că, prin comportamentul său iresponsabil, a „reușit” să piardă încrederea tuturor foștilor parteneri de proteste, astfel încât nici unul dintre liderii politici din R. Moldova nu mai ia în considerare la modul serios posibilitatea de a colabora cu el pe viitor. Astfel, opozantul de meserie Usatîi a reușit să consolideze pe scena politică de la noi un singur tip de rezistență: dezgustul față de propria-i persoană.

Adept al „doctrinei Pro-Moldova”

În loc de concluzie

Cei care consideră că așa-numita „a patra cale” a R. Moldova, proclamată cu surle și trâmbițe de către Partidul Democrat la mitingul din 21 octombrie – așa-numita „doctrină Pro-Moldova” – este un lucru nou greșesc amarnic. Primul care a „teoretizat” acest mod de poziționare a R. Moldova pe planul intereselor geostrategice – care înseamnă în realitate o renunțare definitivă la orice poziționare și, prin asta, o renunțare la politică – a fost chiar Usatîi. Atunci când în 2015–2016, încerca să-și autodefinească poziția sa în chestiunile de orientare geopolitică, acesta răspundea senin că „tot ce contează, mult mai mult decât Uniunea Europeană sau Federația Rusă, sau NATO este R. Moldova”. Sau zicea că el „nu este nici cu Vestul, nici cu Estul, ci doar cu Moldova”. Or, într-o lume globalizată, în care puterea de influență a R. Moldova este practic inexistentă la nivel regional și continental, a pretinde că teritoriul pruto-nistrean poate avea o „cale proprie” este o inepție totală… pe măsura unei minți odihnite, așa cum este cea a lui Renato Usatîi.Apariția fulminantă a lui Renato Usatîi în politica din R. Moldova nu este un lucru întâmplător. În pielea unui „filantrop”, „fiu al poporului”, și „biznesman de succes”, se ascunde un promotor al unor interese străine de R. Moldova, al căror centru de comandă se află la Moscova, unde Usatîi și-a găsit refugiul în ultimii ani. Cei care cred că atitudinea foarte critică a sa față de guvernarea de la Chișinău va fi de folos opoziției democratice se înșală amarnic. Usatîi a demonstrat până acum, că nu se deosebește prin nimic de cei care au jefuit și fură în continuare R. Moldova: el este „inventatorul” și promotorul principal al unor practici, care nu au nimic în comun nici cu rezistența antioligarhică, nici cu edificarea statului de drept, și nici cu instaurarea democrației. Coruperea alegătorilor prin acțiuni finanțate din surse obscure apropiate de grupările criminale de la Moscova, coruperea funcționarilor din instituțiile publice de forță cu scopul de a obține informații confidențiale și a le utiliza în scopuri politice, intimidarea permanentă a adversarilor politici și dezbinarea opoziției democratice, promovarea intensă a unei „doctrine Pro-Moldova”, care are menirea de a ne îndepărta de UE sunt doar câteva dintre instrumentele pe care le are în dotare Usatîi și pe care le utilizează foarte eficient în ultimii cinci ani. Imaginea sa de „luptător împotriva regimului criminal” este doar un paravan, menit să tulbure și mai mult mințile oamenilor. În realitate, Usatîi este unul dintre ei, unul din creatorii și promotorii mizeriei de la noi, unul din stâlpii regimului mafiot și oligarhic. Iată de ce individul va dispărea definitiv din viața politică, odată cu mult așteptata schimbare a clasei politice.