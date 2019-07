Metabolismul și greutatea corporală

Sunt multe persoane care declara ca au o greutate corporala peste cea normala datorita unui metabolism mai lent. Ce inseamna acest lucru? Exista vreo posibilitate ca acest metabolism sa poata fi activat pentru a arde mai multe calorii?

In timp ce este adevarat ca metabolismul are legatura cu greutatea corporala, aceasta afirmatie nu este tocmai ceea ce se asteapta cei mai multi. De fapt, contrar parerii comune, un metabolism mai incet este rareori cauza supraponderabilitatii. Desi metabolismul influenteaza nevoile energetice de baza ale organismului, aportul de alimente si lichide si activitatea fizica a persoanei sunt cele care determina greutatea corporala.

Metabolismul: transformarea alimentelor in energie

Metabolismul este procesul prin care organismul transforma alimentele si lichidele ingerate in energie. In timpul acestui proces biochimic complex, caloriile din alimente sunt combinate cu oxigen pentru a elibera energia de care organismul are nevoie pentru a functiona. Chiar si in timpul repaosului, organismul are nevoie de energie pentru functiile sale „ascunse”, cum ar fi respiratia, circulatia sangelui, mentinerea nivelelor hormonale si cresterea si repararea celulelor. Numarul de calorii pe care organismul le foloseste pentru a realiza aceste functii de baza poarta numele de metabolism bazal.

Mai multi factori determina rata metabolismului bazal:

- Marimea si compozitia corpului. Corpul persoanelor solide sau care au mai multa masa musculara consuma mai multe calorii, chiar si in timpul repaosului;

- Genul. In mod obisnuit barbatii au mai putina grasime corporala si mai multa masa musculara decat femeile de aceeasi varsta si greutate, arzand astfel mai multe calorii;

- Varsta. Pe masura ce o persoana imbatraneste, masa musculara tinde sa scada iar grasimea reprezinta mai mult din greutate, reducand astfel consumul de calorii;

Energia necesara pentru functiile de baza ale organismului ramane in general constanta si nu se modifica cu usurinta. Rata metabolismului bazal ar trebui sa reprezinte intre 60 si 75% din caloriile pe care o persoana le arde in fiecare zi.

In plus fata de rata metabolismului bazal, exista alti doi factori care determina cantitatea de calorii arsa in fiecare zi:

- Procesarea alimentelor (termogeneza). Digestia, absorbtia, transportul si stocarea alimentelor consumate necesita arderea unor calorii. Acestea reprezinta cam 10% din caloriile folosite in fiecare zi. Pentru majoritatea acestor procese, necesarul de energie al organismului ramane relativ stabil si nu este usor de modificat;

- Activitatea fizica. Activitatea si exercitiile fizice – cum ar fi jocul de tenis, mersul al cumparaturi, urmarirea unui caine si ale tipuri de miscare – reprezinta restul caloriilor pe care organismul le foloseste in fiecare zi.

Metabolismul si greutatea corporala

Este usor sa fie blamat metabolismul pentru supraponderabilitate. Dar deoarece metabolismul este un proces natural, in general organismul il echilibreaza pentru a implini nevoile individuale. Acesta este motivul pentru care in cazul dietei prin infometare, organismul compenseaza prin incetinirea proceselor corpului si conservarea caloriilor pentru supravietuire.

Doar in cazuri rare persoana poate deveni supraponderala datorita unei probleme medicale care afecteaza metabolismul, cum ar fi sindromul Cushing sau hipotiroidismul (o activitate suboptima a glandei tiroide)

Din pacate, supraponderabilitatea este rezultatul consumarii unei cantitati mai mari de calorii decat cea arsa. Pentru scaderea poderala, este necesara crearea unui deficit energetic prin ingerarea unei cantitati mai mici de calorii, cresterea numarului de calorii arse prin activitate fizica sau o combinatie a acestor doua.

Activitatea fizica si metabolismul

In timp ce o persoana nu poate avea prea mult control asupra metabolismului bazal, aceasta poate controla cate calorii arde prin nivelul activitatii fizice. O persoana cu cat este mai activa, cu atat arde mai multe calorii. De fapt, persoanele despre care se spune ca au un metabolism mai ridicat sunt doar mai active decat altele.

O persoana poate arde mai multe calorii prin:

- exercitii aerobice regulate. Exercitiile aerobice includ activitati cum sunt mersul, pedalatul si inotul. Ca scop general, este bine ca oricine sa includa 30 de minute de activitate fizica in rutina zilnica. Daca persoana vrea sa piarda din greutate sau sa indeplineasca anumite standarde de pregatire fizica, va avea nevoie sa creasca acest interval de activitate fizica. Daca acest interval ideal nu poate fi indeplinit, se pot strecura cate 10 minute de activitate fizica in programul zilnic, de-a lungul zilei.

De retinut: cu cat mai activa este o persoana cu atat obtine mai multe beneficii.

- exercitii de intarire musculara. Exercitiile de intarire musculara, cum ar fi ridicarea de greutati, sunt importante deoarece ajuta la incetinirea pierderii masei mulsculare care se produce odata cu imbatranirea. Si deoarece tesutul muscular arde mai multe calorii decat cel adipos, masa musculara reprezinta un factor cheie in pierderea kilogramelor in plus.

- activitatile stilului de viata. Orice miscare in plus ajuta la arderea caloriilor. O idee buna o reprezinta cateva minute de miscare si mers in plus in fiecare zi fata de ziua precedenta. Urcatul scarilor in locul folosirii liftului, parcarea masinii la distanta de magazin sunt cai simple de a arde calorii. Chiar si activitati precum gradinaritul, spalarea masinii si realizarea treburilor gospodaresti ard calorii si contribuie la scaderea ponderala.

Nu exista o cale magica

Suplimentele alimentare nu pot ajuta la arderea caloriilor si scaderea ponderala. Produsele despre care se afirma ca determina o crestere a metabolismului pot avea in unele cazuri, pe langa ineficienta, efecte secundare nedorite sau chiar periculase. Producatorii acestor suplimente alimentare nu trebuie sa demonstreze ca produsele lor sunt eficiente sau sigure pentru a fi aprobate, astfel ca este mai bine ca acestea sa nu fie administrate fara un consult medical anterior.

Nu exista o cale magica de a pierde din greutate. Totul se reduce la exercitiul fizic si dieta. Ingestia unei cantitati de calorii mai mici decat cele arse vor determina scaderea ponderala. Dar daca o persoana este ingrijorata de nivelul metabolismului, sau nu pierde in greutate desi tine dieta si face sport, cel mai bine este sa consulte medicul.

