METEO/ Meteorologii anunță temperaturi negative pentru următoarele două zile, dar fără precipitații

Meteorologii anunță temperaturi negative pentru următoarele două zile.

Astfel, miercuri și joi vom avea ziua între minus 1 și minus 6 grade Celsius, în timp ce noaptea termometrele vor înregistra și minus 12 grade Celsius, dar nu va cădea niciun fulg.

Vineri ziua va fi mai cald - între minus 3 și plus 2 grade Celsius, în timp ce sâmbătă, când sărbătorim Crăciunul pe stil nou, vom avea între plus 2 și plus 7 grade Celsius.

De duminică, vremea se va încălzi și mai mult - până la plus 10 grade Celsius pe timp de zi.