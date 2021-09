METEO: De săptămâna viitoare timpul se va răci în Republica Moldova

De la începutul săptămânii viitoare în Republica Moldova se așteaptă o răcire bruscă a vremii.

Astfel, meteorologii prognozează pentru vineri, 17 septembrie, maxime situate între plus 25 și plus 30 de grade Celsius, iar sâmbătă și duminică - până la plus 25 de grade Celsius, luni nu vom avea mai mult de 16 grade Celsius pe timp de zi.

Iar începând de marți, maximele pe timp de zi vor oscila între plus 6 și plus 11 grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la plus 2 grade Celsius.