Mic îndreptar etnologic: Rit vechi versus Stil vechi

Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale să devină cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiază o procedură de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La...

O femeie şi-a pierdut viaţa, marţi, după ce a fost lovită de obiecte căzute de pe o clădire din apropierea celebrei intersecţii Times Square din New York, conform media americane citate de DPA. Femeia în vârstă de 60 de ani a fost lovită în timp ce mergea pe jos pe...

Multe femei cred ca taierea varfurilor duce la cresterea mai rapida a parului. Mit sau realitate? Aflati ca aceasta presupunere este falsa in totalitate, iar motivul este unul simplu: parul creste de la radacina, nu de la varfuri, in consecinta, taierea varfurilor nu influenteaza ritmul...

Mai simplu, puteți proba termenii stil/rit vechi după schema logică: stil-ca și cadru calendaristic-pe (Crăciun, Sf. Nicolae, Sf. Andrei pe stil vechi), rit-ca și ritual bisericesc-de (credincioși de rit vechi= lipoveni), stil-ca și utilizarea calendarului iulian/vechi-de (credincioși de stil vechi= ucrainenii, bulgarii, sârbii din România etc.).

4. Credincioși de rit vechi sunt doar lipovenii/staroverii/cazacii ignatiovi, credincioși de stil vechi sunt ucrainenii/haholii/malorușii, unii români care aparțin de ierarhia de Slătioara, sârbii bănățeni, grecii din Izvoarele etc.

3.a. Putem folosi formula Credincioșii de stil vechi/ucrainenii/haholii/grecii din Izvoarele/sârbii etc. sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi.

3. Stilul vechi este uzitat și în sintagme care îi desemnează pe credincioșii care nu au trecut la calendarul/stilul nou sau gregorian. Avem de exemplu, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, cu sediul la Slătioara (care a refuzat trecerea la noul calendar), apoi etnici precum ucrainenii, grecii din Izvoarele (jud. Tulcea, Dobrogea), sârbii, bulgarii etc.

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a Crăciunului pe rit vechi în Suceava sau oferte pentru Revelionul pe rit vechi.

