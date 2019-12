Mic îndreptar etnologic: Rit vechi versus Stil vechi

Mai simplu, puteți proba termenii stil/rit vechi după schema logică: stil-ca și cadru calendaristic-pe (Crăciun, Sf. Nicolae, Sf. Andrei pe stil vechi), rit-ca și ritual bisericesc-de (credincioși de rit vechi= lipoveni), stil-ca și utilizarea calendarului iulian/vechi-de (credincioși de stil vechi= ucrainenii, bulgarii, sârbii din România etc.).

4. Credincioși de rit vechi sunt doar lipovenii/staroverii/cazacii ignatiovi, credincioși de stil vechi sunt ucrainenii/haholii/malorușii, unii români care aparțin de ierarhia de Slătioara, sârbii bănățeni, grecii din Izvoarele etc.

3.a. Putem folosi formula Credincioșii de stil vechi/ucrainenii/haholii/grecii din Izvoarele/sârbii etc. sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi.

3. Stilul vechi este uzitat și în sintagme care îi desemnează pe credincioșii care nu au trecut la calendarul/stilul nou sau gregorian. Avem de exemplu, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, cu sediul la Slătioara (care a refuzat trecerea la noul calendar), apoi etnici precum ucrainenii, grecii din Izvoarele (jud. Tulcea, Dobrogea), sârbii, bulgarii etc.

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a Crăciunului pe rit vechi în Suceava sau oferte pentru Revelionul pe rit vechi.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

Actualitate 23 Decembrie 2019, ora: 09:46

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.