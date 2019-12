Mic îndreptar etnologic: Rit vechi versus Stil vechi

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Un paramedic a fost acuzat că și-a ucis soția cu o substanță activă care se găsește în picăturile de ochi, relatează The Independent. Autoritățile din Carolina de Nord l-au arestat pe Joshua Lee Hunsucker, în vârstă de 35 de ani, care se confruntă cu acuzația...

Un taximetrist în vârstă de 61 de ani a fost înjunghiat de un client, în Ploiești, județul Prahova, pentru un telefon mobil. Poliția îl caută pe agresor și anunță că are un cerc de suspecți, relatează Mediafax.

Cred că te-ai săturat deja să ţi se spună că nu ar fi bine să mănânci aia şi cealaltă, cu atât mai mult cu cât de Sărbători vei avea sub nas toate bunătăţile tradiţionale. Şi cum nu există Sărbători de iarnă fără cozonaci, sarmale şi afumături trebuie...

Mai simplu, puteți proba termenii stil/rit vechi după schema logică: stil-ca și cadru calendaristic-pe (Crăciun, Sf. Nicolae, Sf. Andrei pe stil vechi), rit-ca și ritual bisericesc-de (credincioși de rit vechi= lipoveni), stil-ca și utilizarea calendarului iulian/vechi-de (credincioși de stil vechi= ucrainenii, bulgarii, sârbii din România etc.).

4. Credincioși de rit vechi sunt doar lipovenii/staroverii/cazacii ignatiovi, credincioși de stil vechi sunt ucrainenii/haholii/malorușii, unii români care aparțin de ierarhia de Slătioara, sârbii bănățeni, grecii din Izvoarele etc.

3.a. Putem folosi formula Credincioșii de stil vechi/ucrainenii/haholii/grecii din Izvoarele/sârbii etc. sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi.

3. Stilul vechi este uzitat și în sintagme care îi desemnează pe credincioșii care nu au trecut la calendarul/stilul nou sau gregorian. Avem de exemplu, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, cu sediul la Slătioara (care a refuzat trecerea la noul calendar), apoi etnici precum ucrainenii, grecii din Izvoarele (jud. Tulcea, Dobrogea), sârbii, bulgarii etc.

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a Crăciunului pe rit vechi în Suceava sau oferte pentru Revelionul pe rit vechi.

