Mișcarea Politică UNIREA anunță organizarea unui PROTEST ANTI-dodon

In semn de protest fata de cresterea necontrolata a infractionalitatii juvenile in RM, in timp ce Igor Dodon isi continua agenda sa de turist de lux, iar regimul sau, nu este in stare sa faca nimic pentru a diminua amploarea fenomenului grav si fara precedent, Miscarea Politica UNIREA, va organiza, miercuri, 22 ianuarie, ora 10:00, actiunea “Minutul Tacerii” in fata Presedintiei RM.

Invitam pe cei impartasesc aceeasi revolta, sa ni se alature.

