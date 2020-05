Mișcarea politică UNIREA: Orice zi în plus cu Dodon președinte e pericol pentru societate și o zi pierdută pentru R. Moldova

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Alesia Cobasnian, o fetiță de 12 ani din Constanța, postase pe o rețea de socializare la 1 decembrie 2018, cu prilejul celor 100 de ani ai României, un desen al său în care e reprezentat un ochi foarte frumos, sub el se prelinge o Lacrimă tricoloră.

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății acestora? Cum vor trebui adaptate marile orașe la nevoile unor locuitori obligați să respecte...

„Un astfel de personaj, cu un trecut corupt și criminal pentru care nu a răspuns, care și după experiența de cârdășie cu Plahotniuc, nu a înțeles nimic și vrea, din nou, un regim autocrat, vrea dictatură, vrea subordonarea tuturor instituțiilor statului, încearcă să închine Moldova, la orice pas, Rusiei și nu găsește, nici măcar, un cuvânt de mulțumire României (decât formal și cu întârziere), este incapabil să exercite funcția de președinte al R. Moldova, și, de fapt, incompatibil cu această înaltă demnitate de stat. Orice zi în plus de aflare a lui Dodon în această funcție prezintă pericol pentru societate și este o zi pierdută pentru R. Moldova, prezentul și viitorul ei”, a mai precizat sursa.

Anunțul a fost făcut de gruparea politică după ce ieri, 30 aprilie, în R. Moldova a ajuns un lot important de ajutor umanitar medical din partea României, dar și o echipă de medici care vor lupta împreuna cu cadrele medicale de aici împotriva noului coronavirus. „Dincolo de eroarea impardonabilă a ministrului Viorica Dumbrăveanu, care după ce i-a ținut pe medicii din România, echipați în costume speciale, o oră în soare și le-a urat „sejur plăcut”, constatăm, repetat, că noua putere are preocupări total străine intereselelor R. Moldova”, a menționat Mișcarea Politică UNIREA.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)