Mișcarea Politică UNIREA propune decalogul: “10 pentru Moldova!”

Luând in considerare Hotărârea Parlamentului din 08 iunie 2019 pentru adoptarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova (RM).

Ținând cont de faptul ca Igor Dodon, Ilan Sor si Vladimir Plahotniuc, au facut si fac parte din acelasi grup criminal organizat, condusa de ultimul, ceea ce este confirmat prin rapoartele Kroll, prin genti cu bani fluturate la conferinte de presa, dar si prin recentele imagini de primire, de catre Igor Dodon, a pungilor negre cu bani, pentru salarii, faradelegi care isi au radacina in: furtul miliardului, laundromat, privatizarea Aeroportului Chisinau, a “Air Moldova”, furtul activelor de stat si private, in ansamblu etc;

Avand in vedere, ca evenimentele din 7 aprilie 2009 au ramas neelucidate pana in prezent, in schimb pe parcursul ultimului deceniu tortionarii au fost decorati si promovati in functii, iar de pe alta parte au fost devalizate banci, intreprinderi si au fost acaparate ramuri intregi ale economiei.

Avand in vedere ca dupa evenimentele din luna iunie 2019, dupa fuga lui Plahotniuc si Sor, PSRM si Igor Dodon, impreuna cu PDM, au procedat la acapararea totala a puterii, a structurilor de forta ale statului, la subordonarea si controlul justitiei (inclusiv, zilele trecute la nivelul CSM), precum si la preluarea schemelor ilegale, dupa modelul primilor;

Constatand gestionarea in cel mai prost mod posibil de catre regimul Chicu - Greceanii - Dodon, a pandemiei de Covid - 19, RM ajungand sa detina locul nr. 1 in lume, la capitolul infectarea medicilor (30 % din numarul total de bolnavi), iar bolnavii ajungand sa fie tinuti in conditii inclusiv inumane, fiind adoptata si masura aberanta de sapare a gropilor la cimitire, pentru oameni vii;

Condamnand modul mizerabil, agresiv si badaran in care, atat Igor Dodon cat si Ion Chicu s-au comportat cu Romania, cu medicii si europarlametarii sai, dar si cu intreaga UE;

Denuntand incercarea slugarnica, penibila si esuata a regimului Dodon de a inchina din nou RM, Federatiei Ruse, prin asa numitul “credit”, care ar fi dus la incalcarea suveranitatii RM si la o subjugare financiara continua a RM in fata Rusiei, pe termen nelimitat si cu sume de bani, imposibil de calculat;

Observand “autoizolarea” artificiala a majoritatii parlamentare deja inexistente, “carantina” comica si lasa a Parlamentului si constatand ca este daunator, pagubos si toxic pentru RM, ca regimul actual sa se mai afle la putere, fie si o singura zi in plus;

Reamintind revendicarile noastre din aprilie - iunie 2019, cu privire la debarcarea imediata si consecutiva a binomului Plahotniuc - Dodon, nesustinute, din pacate, de restul clasei politice;

Considerand ca dupa schimbarile pozitive de la Curtea Constitutionala, totusi alegerile prezidentiale, fara alegeri parlamentare anticipate, nu pot asigura revenirea deplina la democratie si resetarea RM, ca stat functional, pana la realizarea Unirii cu Romania - care ramane a fi singura solutie pentru o viata buna, sigura si prospera a noastra, a tuturor, in cadrul NATO si UE.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Miscarea Politica UNIREA (MPU), considera necesar, ca deputatii din Parlament sa adopte urmatoarea foaie de parcurs pentru RM:

1. Demiterea imediata a Guvernului Chicu, a conducerii Parlamentului, in frunte cu Zinaida Greceanii (implicata in furtul miliardului), inlocuirea lor cu persoane asupra carora sa nu planeze suspiciuni de integritate si care sa asigure indeplinirea obiectivelor mentionate in prezentul document - program. Redimensionarea Guvernului conform domeniilor firesti de activitate;

2. Suspendarea imediata si demiterea lui Igor Dodon, din functia de Presedinte al RM, deferirea acestuia Justitiei;

3. Exprimarea scuzelor publice Romaniei, Uniunii Europene si celorlalti parteneri internationali de catre Parlament. Scoaterea RM din izolarea internationala in care se afla, restabilirea relatiilor cu partenerii de dezvoltare si atragerea finantarii externe, generoase, disponibile pentru RM in vederea: reanimarii economiei, refacerii si constructiei infrastructurii, pentru renasterea si dezvoltarea mediului rural si urban etc. Asigurarea independentei justitiei si excluderea oricarui amestec, in functionarea ei;

4. Efectuarea, in termen de 1 an, a reformei medicale in RM, pentru asigurarea finantarii si dotarii necesare si suficiente a sistemului medical, cu o salarizare care sa inceapa de la 10.000 lei/luna, iar polita de asigurare medicala sa acopere tratamentul gratuit al majoritatii maladiilor populatiei; Demararea unei reforme similare in educatie, in sistemul protectiei sociale, in sistemul bugetar, precum si in ceea ce priveste politicile de tineret;

5. Aprobarea de masuri urgente pentru sustinerea populatiei si a agentilor economici pentru diminuarea efectelor pandemiei, luand ca baza modelele din Romania si UE precum: acoperirea a pana la 70 % din salarii, inghetarea creditelor pe un termen de 9-12 luni, plata chiriilor, scutirea de taxe si impozite, asigurarea de facilitati fiscale etc;

6. Asigurarea functionarii conform legii a ansamblului de persoane juridice din RM, cu rezolvarea urmatoarelor probleme: salarizarea ilegala in plic (sau mai nou - in pungi), declararea unor salarii mai mici decat cele reale, contabilitatea dubla, cumpararea - vanzarea de bunuri si servicii la negru, contrabanda etc. Monitorizarea permanenta a respectarii acestor rigori si excluderea oricarui tip de controale a agentilor economici, pe o perioada de 5 ani, dupa implementarea masurilor mentionate;

7. Asigurarea unui cadru democratic si conform cu standardele internationale de pregatire si desfasurare a alegerilor prezidentiale;

8. Manifestarea determinarii si stabilirea unui calendar exact de organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate, in urmatoarele 12 luni, pe baza sistemului electoral proportional;

9. Modificarea Codului Electoral si asigurarea dreptului de vot in Diaspora timp de, cel putin, trei zile, conform modelului romanesc, aplicat la alegerile prezidentiale din anul 2019, in zilele de - vineri (de la amiaza), sambata si duminica). Dublarea numarului de sectii de votare in strainatate. Adoptarea votului online si prin corespondenta. Neadmiterea finantarii ilegale si din exterior (ex: dosarul “Bahamas” etc) a partidelor politice, asigurarea competitiei politice pe baza finantarii legale si transparente a concurentilor electorali. Asigurarea transparentei finantarii fundatiilor afiliate partidelor politice si a surselor mass-media, inlaturarea propagandei din Federatia Rusa, protejarea spatiului informational al RM etc;

10. Retrocedarea catre stat a activelor furate si privatizate ilegal, in ultimii, cel putin, 15 ani: “Aeroportul Chisinau”, “Air Moldova”, terenuri, hoteluri, intreprinderi si alte active ajunse in posesia gruparii criminale mentionate. Abrogarea legislatiei strambe si absurde, adoptate de regimul Plahotniuc - Dodon, prin care statul a devenit un instrument la dispozitia mafiei, care si astazi distorsioneaza sau nu permite functionarea autoritatilor locale si centrale, a intreprinderilor de stat si municipale, a mediului privat de afaceri etc. Asigurarea dezbaterii publice a fiecarui subiect cu implicarea societatii civile si a opozitiei extraparlamentare;

Soluționarea de către clasa politică, în Parlament, a obiectivelor menționate mai sus va înseamnă voință politică pentru resetarea și revenirea la normalitate a RM. Nesoluționarea a cestor lucruri va înseamnă incapacitate și necesitatea înlocuirii clasei politice actuale.



Valeriu Munteanu / https://www.facebook.com