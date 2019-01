Mișcarea unionistă își va lansa candidații în alegeri

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Ucraina a depus o cerere interstatală la CEDO împotriva Federației Rusie privind încălcarea drepturilor marinarilor ucraineni arestați in data de 25 noiembrie 2018 în strâmtoarea Kerci. Anunțul a fost făcut de către Vice Ministrul Justiției al Ucrainei...

Rusia l-a acuzat oficial de spionaj pe fostul pușcaș marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, la Moscova. Informația privind punerea sub acuzare a lui Whelan a fost publicată inițial de agenția de presă rusă Interfax și preluată apoi de Reuters.

Mai multe persoane care au avut probleme cu legea se văd în funcția de deputat. Cât de straniu nu ar fi însă nu este vorba doar de primarul Ilan Shor sau membrul PPDA, Gheorghe Petic. Cei despre care am aflat au avut chiar și tupeul să ceară certificate de integritate de...

Preşedintele rus Vladimir Putin, care mai are 5 ani de mandat, caută modalităţi de a a rămâne la putere în continuare prin unirea Rusiei cu fosta republică sovietică Belarus, scrie Bloomberg. În felul acesta, liderul de la Kremlin poate compensa şi pierderea...

Lansarea candidaților va avea loc sâmbătă, 12 ianuarie, ora 12:00 la Hotelul Epoque din București. La eveniment vor participa reprezentanți ai românilor din comunitățile istorice, Basarabia, Diaspora și județele țării. „Societatea românească e măcinată de ură și de lipsă de speranță. O mișcare ca a noastră, care are o largă susținere publică, este ignorată de actuala clasă politică. Considerăm că a sosit vremea să avem propriul nostru reprezentant la nivelul instituțiilor europene, care să aducă subiectul reîntregirii pe agenda europeană”, a declarat George Simion, președintele Acțiunii 2012. Alegerile parlamentare din Republica Moldova se vor desfășura pe data de 24 februarie, iar cele europarlamentare, din România, pe data de 26 mai.

