Mișcările a milioane de musulmani sunt urmărite pas cu pas de autoritățile chineze, arată o bază de date descoperită online

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Acum 3,5 miliarde de ani, pe Pământ exista viaţă, dar aceasta abia supravieţuia sau înflorea? Un nou studiu realizat de o echipă internaţională de cercetători condusă de ELSI (Earth-Life Science Institute) din cadrul Tokyo Institute of Technology vine cu noi răspunsuri la...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

China a blocat pe o perioadă de un an acum un deceniu comunicațiile online, dar și cele telefonice, în regiunea Xinjiang locuită de uiguri, regiune unde recent au fost construite și uriașe tabere de concentrare unde uigurii au fost duși cu forța pentru a li se schimba concepțiile politice. China a negat că oamenii ar fi fost duși cu forța sau că ar fi vorba de tabere de detenție.

Datele mai arată că, pe o perioadă de 24 de ore, s-au strâns 6,7 milioane de coordonate GPS legate de moschei, școli, internet cafe-uri, magazine șl alte locuri unde autoritățile au montat camere video. Practic, cu ajutorul firmei de securitate SenseNets Technology Ltd era urmărit traseul exact al fiecărui om supravegheat.

