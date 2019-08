Mihai Bologan o critică ASPRU pe șefa de la Finanțe: Se ascunde sub umbrela FMI, deși are diplomă de Harvard

Președintele Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova Mihai Bologan a prezentat un mic calclul referitor la impactul politicilor fiscale ale guvernului.

Un mic calcul:



1. De la impozitarea tichetelor de masă se așteaptă încasări la buget de 120 milioane anual.

2. La ritmul actual, din tichetele eliberate, statul poate obține 60 milioane lei anual doar din TVA și suplimentar câteva zeci de milioane din alte tipuri de taxe și impozite. Potențial se poate ajunge la 100-120 milioane pe an doar din TVA și până la vreo 200 milioane sau mai mult împreună cu alte impozite.

3. Dacă tichetele se impozitează, se vor întâmpla două lucruri: angajatorii nu vor mai da tichete și ulterior companiile ce gestionează tichetele vor ieși de pe piață.

4. Statul va pierde între 100 și 200 milioane anual din diferite impozite care deja le primește prin faptul că tichetele nu sunt impozitate.

Întrebarea e: despre ce negociere poate fi vorba dacă partea cu care negociezi:



1. Sfidează orice logică.

2. Nu prietenește deloc cu cifrele

3. Se ascunde sub umbrela FMI, deși are diplomă de Harvard

4. Implementează decizii care aduc PAGUBE bugetului mascând asta prin beneficii ipotetice.

5. Se ascunde sub umbrela noii clase politice ajunse la putere și care o susține necondiționat, gen Aliansul e de beton, mergem ca tancul înainte

#demisia

Sursa: pagina pe FB a lui Mihai Bologan