Mihai Eminescu în TIMPUL: Aşadar, ieri a trecut un an de când a căzut Plevna

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

De unde vii? Incotro te indrepti si de ce? Nodurile Lunare releva marea schema a lucrurilor, vorbesc despre ce a fost si despre ce urmeaza sa vina. Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și să contribuie astfel la stoparea apariției unui nou Plahotniuc în Moldova„, consideră...

Dacă ne mângâie ceva de relele lumii acesteia, dacă credem într-o providenţă răsplătitoare, e legea constantă că ceea ce e neadevărat piere prin sine însuşi. Toată alianţa de la Mazar Paşa era un neadevăr - a dispărut. Acuzaţiunea adusă cabinetului conservator era un neadevăr şi a sfârşit prin faptul că nu se mai găsea nimeni care s-o susţină; acuzarea ce ni se face c-am fi reacţionari e neadevărată şi cade de sine.

Ce mai face oare Plevna internă a dlui C. A. Rosetti? Oare bătrânul cap al demagogiei române a început a vedea că, oricât de ameţită ar fi lumea prin fraze, ea totuşi se trezeşte până în sfârşit? Neadevărul şi duplicitatea politică sunt lovite de un fel de nulitate dinlăuntru care le face să se risipească curând. Astfel şi liberalii noştri simt cum le piere în mod fatal pământul de sub picioare, fără ca cineva să contribuie la aceasta decât ei înşiși prin greşelile lor. Oriunde încearcă a se răzima simt că se reazemă de o umbră, de o închipuire a lor. Nimic nu le rezistă şi tocmai din cauza asta nu se pot ţine, pentru că, spre a putea merge, trebuie un pământ vârtos care să reziste picioarelor, un reazem tare care să reziste mâinilor.

Programul şi indivizii au fost primiţi în amândouă Adunările cu un mare sentiment de deziluzie. Deputaţii roşii îşi ziceau fiecare în inimă: „de ce Cantili şi Ferichidi şi nu eu? Şi trebuie s-o mărturisim că fiecare din ei, chiar dl Holban de ex. sau dl Pantazi Ghica, aveau cuvânt. Dar nu numai partidul guvernamental e deziluzionat - căci aceasta n-ar însemna nimic – dar opoziţia asemenea. Căci, într-adevăr, ori de câte ori te lupţi, îţi place a avea cu cine te lupta. Celor tari le place a se lupta cu cei tari, nu cu căsulii făcute din cărţi de joc, cu combinaţiuni care tremură la orice suflare de vânt.

Ce impresie mai fac astăzi vorbele dlui C. A. Rosetti? În Cameră, unde era atotputernic, şi-a luat inima-n dinţi şi a primit totuşi o prezidenţie oferită numai de membri roşii puri ai Adunării şi de doi-trei din partidul gheşeftarilor liberi şi independenţi, care-şi caracterizează ideile independente printr-o suspectă iubire pentru moşiile pendinte ... de mănăstiri. În Senat, în fine era să se aleagă prezident dl M. K. Epureanu din opoziţie şi numai voturile conservatorilor au făcut ca să s-aleagă c-o mică maioritate persoana agreată de roşii, I. P. S. S. Mitropolitul primat. Situaţia în Senat e pierdută deja pentru liberali şi într-o bună dimineaţă, tocmai când le-o fi viaţa mai dragă, se pot simţi puşi în eşec de Senatul acela pe care 1-au ales în momentul când erau purtaţi de alianţa de la Mazar Paşa.

Cine nu-şi aduce aminte de bucuria febrilă de acum un an la căderea Plevnei, deşi de-a doua zi politica rusească s-a întors în contra noastră? Bucuria de atunci era pentru un eveniment în defavoarea noastră. Cine nu-şi aduce aminte că dl C. A. Rosetti, primind tinerimea academică, zicea cu glasul său patetic-prefăcut: ,,A căzut Plevna - dar mai rămâne o altă Plevnă de luat, Plevna internă a reacţiunii!".

Aşadar, ieri a trecut un an de când a căzut Plevna. Vremea e muma ironiei; ea, care a fost sufletul marilor evenimente, trecând nu ne-a lăsat în mâini decât coji deşerte care azi sunt departe de a ne mai atinge sufletul cum ni-1 atingea odată.

