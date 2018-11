Mihai Fifor: Acţiunile Federaţiei Ruse continuă să fie agresive. Noi suntem pregătiţi pentru orice fel de provocare

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Iluzia optică „My Wife and My Mother-in-Law” („Soția mea și soacra mea”) este una din cele mai cunoscute din lume. Premisa e simplă – ori vezi în poză o tânără femeie care privește în depărtare, ori profilul unei femei bătrâne...

Un grup de activiști neidentificați a instalat panouri publicitare satirice in toată Londra pentru a sărbători contribuția serviciului militar rusesc GRU și a președintelui Vladimir Putin la Brexit, scrie Reuters.

Statele Unite încă ar putea să impună sancţiuni legate de construcţia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct în Germania pe sub Marea Baltică, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informează Reuters.

Autoritățile din Austria au anunțat reținerea sub acuzația de spionaj a unui colonel în retragere al armatei austriece. Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului Apărării al Austriei, Michael Bauer, serviciul de contrainformații militare a descoperit cazul de spionaj cu...

Opoziția recurge la atacuri josnice, când nu mai are argumente. Astfel a reacționat prim-ministrul Pavel Filip la acuzațiile făcute de liderul PAS, Maia Sandu, precum că familia sa ar fi monopolizat exportul de nuci.

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

Detaşamentul canadian, format din 135 de militari (piloţi şi personal tehnic) şi aeronave CF-188 Hornet, execută, alături de aeronavele MiG-21 LanceR şi militarii Forţelor Aeriene Române, misiuni de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO.

"Noi credem că există destul spaţiu pentru a putea să ne desfăşurăm misiunile. Am arătat-o în repetate rânduri că suntem pregătiţi pentru aceste misiuni împreună cu aliaţii noştri. Ştim cu toţii că au mai fost astfel de raportări şi din partea colegilor canadieni, cu aeronave ale Federaţiei Ruse care s-au apropiat de spaţiul aerian NATO. Repet şi de data aceasta, nu au intrat în spaţiul aerian NATO, dar tocmai acesta este rolul misiunii de poliţie aeriană, acela de a preveni astfel de lucruri şi tocmai de aceea suntem pregătiţi şi efectuăm aceste misiuni", a explicat Fifor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)