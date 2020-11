Mihai Ghimpu este sincer și recunoaște că n-a fost la vot în turul 2. „Aștept procuror european dacă am fost criticat atât de mult””

„N-am mers la votare pentru că niciodată nu voi fi de partea celui care a lovit în mine și în Partidul Liberal. Este vorba de lupta pe care am dus-o în toți anii aceștia și loviturile care au fost date în PL. Aștept procuror european dacă am fost criticat atât de mult”, a declarat Mihai Ghimpu la o emisiune de la tv8. tv8.md

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 24 Noiembrie 2020, ora: 07:24

Mercur in Scorpion face trigon cu Neptun in Pesti. Ai ceva pe suflet. Din fericire este ceva de bine, dar nu stii cum sa procedezi. Numai cuvintele potrivite te pot ajuta. Iar Luna in Pesti te ajuta sa le gasesti. Poti incerca sa spui ce simti inainte ca Luna sa intre in Berbec. Te vei...