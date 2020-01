Mihai Ghimpu sugerează că Maia Sandu ar fi luat decizia de asumare a răspunderii la comanda cuiva: „Timpul le va arăta pe toate” (agora.md)

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

„Orice meserie cere experiență, chiar dacă te duci la prășit, dacă nu știi – ori tai picioarele, ori tai păpușoii. În politică, dacă tai – tai până la sânge. Nu cred că un președinte de partid a luat de unul singur această decizie de asumare a răspunderii. Asta se face numai la comandă. Asta înseamnă că nu ai încotro, dacă nu consulți colegii de partid. Când știi că într-o secundă poate exploda ceva, nu te poate convinge nimeni. Te gândești numai la tine, ești pus la bătaie. Nu am nimic cu Maia Sandu, dar se vede că este orgolioasă, ambițioasă, arogantă. Ea a avut un ordin să dea puterea socialiștilor. Timpul le va arăta pe toate”, a spus Ghimpu.

