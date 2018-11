Mihai Patraș: „România e singura țară din lume în care sunt reprezentate pe larg minoritățile naționale”

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Cele menționate ar conduce în mod firesc la revitalizarea și repopularea localităților basarabene, urmare a reîntoarcerii acasă a mai multor sute de mii de băștinași de-ai noștri, care vor găsi în Țară condiții bune de trai și dezvoltare sub toate aspectele.

Economiile actualei Românii și ale Basarabiei sunt, în mare măsură, complementare. Respectiv, garantarea vânzărilor ar însemna beneficii, inclusiv locuri suplimentare de muncă decent remunerată. Ne-ar trebui mult spațiu să enumerăm beneficiile pe care le vom avea toți, însă, efectiv, Reunirea va însemna aderarea la Uniunea Europeană.

A locui în România înseamnă a fi în siguranță. Începând cu anul 2004, ea este țară membră NATO, care este o alianță de apărare colectivă. Iar a fi în siguranță, printre altele, înseamnă a fi atractiv pentru investiții străine, a avea locuri de muncă bine remunerate, salarii sporite, vânzări garantate de produse și servicii, previzibilitate etc., deci, creștere durabilă și eficientă a economiei. Prin urmare, în România, fermierii moldoveni vor putea beneficia de sprijin financiar european pentru dezvoltarea unei agriculturi eficiente și durabile.

- În ședința sa festivă din 27 martie 2018, Parlamentul României a adoptat o decizie, prin care Patria-mamă este gata să îmbrățișeze Basarabia, dacă aceasta dorește. Legislativul de la București a luat o decizie, conform căreia, în anul 2019, va avea loc un Referendum național, având drept subiect principal posibila Reunire firească, pașnică, benevolă, care ar avea multiple și rapide consecințe favorabile pentru întreaga populație a Basarabiei, indiferent de vârstă, stare socială, apartenență etnică, religie etc.

- Da, să nu uităm că, în anul aderării, România și Bulgaria erau considerate cele mai corupte state din UE. Eforturile depuse de România în sensul reducerii corupției i-a permis nu doar să obțină rezultate economice remarcabile, dar și să devină un exemplu regional pozitiv de luptă cu corupția. În ultimii doi ani, au fost deschise peste 1000 de dosare, în care figurau conducători de rang înalt, inclusiv miniștri, deputați, conducători de departamente, de județe etc., dintre care circa 250 au fost condamnați la diferite termene de detenție. Prin intermediul diferitelor programe de dezvoltare, România beneficiază anual de până la trei miliarde de euro din fondurile europene. Mai întâi de toate, trebuie să menționăm că de un sprijin substanțial se bucură agricultorii.

După aderarea României la Uniunea Europeană, eveniment apreciat ca fiind al doilea ca importanță pentru țară după actul Marii Uniri de la 1918, economia României s-a dezvoltat ascendent. Ritmurile de dezvoltare ale economiei au fost mai înalte decât ale vecinilor, precum și ale majorității statelor UE. Drept urmare, pe parcursul unui deceniu, România a reușit să reducă cu 24 de puncte procentuale decalajul dintre nivelul său de dezvoltare și cel mediu european, mai mult decât oricare alt stat. În 2017, mărimea PIB per capita a constituit 63% față de media UE. Respectiv, țara a realizat și cel mai mare PIB absolut din regiune în 2017, de 187,43 mlrd de euro. Iar PIB-ul înseamnă salarii mari și putere de cumpărare pe potrivă.

- Domnule Patraș, dacă nici conaționalii nu sunt toți adepți ai Unirii imediate cu Țara-mamă, cum am putea să-i convingem pe reprezentanții celorlalte etnii? - Factorul politic, național, identitar nu prinde la majoritatea populației, dar cel economic este unul destul de puternic. România este una dintre puținele țări ale Europei, asigurată în totalitate cu resurse energetice. Petrolul românesc și produsele petroliere erau și sunt cunoscute în lume de mai mult de un secol. Până în 1989, România era al treilea producător și al doilea exportator de echipament petrolier din lume. Ba chiar mai mult, este exportator net de energie și deține cele mai mari rezerve de aur din Europa.

În plin An Centenar, tema Unirii R. Moldova cu România este abordată tot mai des, inclusiv în unele cercuri ale puterii. Chiar dacă nimeni nu neagă necesitatea acestui eveniment, mulți se spală pe mâini, scuzându-se că deocamdată nu a sosit momentul și că poate generațiile următoare vor reuși să realizeze Unirea… Doctorul în economie și profesorul universitar Mihai Patraș a fost deputat în primul Parlament al R. Moldova și este semnatar al Declarației de Independență. A fost și președinte al Comisiei parlamentare pentru buget, economie și finanțe a Legislativului. În cadrul acestui interviu pentru TIMPUL, el ne-a povestit că pregătește un studiu fundamentat din punct de vedere social-economic privind necesitatea și beneficiile reunificării celor două state românești.

