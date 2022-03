Mihail Șișkin: „Nici NATO, nici Ucraina nu pot de-putiniza Rusia. Noi, rușii, trebuie s-o facem”

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că Rusia are mai multe motive în baza cărora poate folosi arme nucleare.

Oligarhul rus Roman Abramovici a acționat că a trimis neoficial al președintelui rus Vladimir Putin la negocierile dintre Rusia şi Ucraina, scrie publicația britanică The Times. Miliardarul...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Nici NATO, nici Ucraina nu pot ”de-Putiniza” Rusia. Singurii care pot facea asta sunt rușii, spune unul dintre cei mai mari scriitori ruși contemporani, Mihail Șișkin, pentru cotidianul britanic The Guardian. Afirmația sa vine după ce președintele american, Joe Biden, în...

Dar se poate stabili o democrație fără o masă critică de cetățeni, fără o societate civilă matură? „Frumoasa Rusie a viitorului” (acesta este motto-ul lui Alexei Navalnîi) ar trebui să înceapă cu alegeri libere. Dar cine le va îndeplini și după ce reguli? Aceleași zeci de mii de profesori îngroziți care au tras sforile la alegerile putiniene din țară? Și putem fi siguri că în alegerile rusești cu adevărat libere „trădătorul național” din opoziția democratică va câștiga, și nu „patriotul” care a luptat împotriva „fasciștilor ucraineni”? O populație care speră într-un țar binevoitor nu poate fi transformată într-o oră în una de alegători responsabili. Și cine va implementa reformele democratice? Oficialilor care au fost acuzați de corupție și criminalitate sub regimul Putin nu trebuie să li se permită să construiască un nou stat. Și toți sunt viciați.

Nici NATO, nici ucrainenii nu pot de-putiniza Rusia. Noi, rușii, trebuie să ne curățăm singuri țara. Pot oamenii mei s-o facă? După război, lumea va ajuta Ucraina să se reconstruiască. Dar Rusia va fi economic în ruine. Prăbușirea imperiului va continua în plină forță. Alte popoare și regiuni îi vor urma pe ceceni spre independență. Federația Rusă se va dezintegra. Dar forța centrifugă a popoarelor și regiunilor din ultimul imperiu al lumii poate fi purificatoare și poate reabilita, precum poate fi și distructivă. Conștiința rusă trebuie să învețe să accepte că pot exista mai multe state cu limba rusă ca limbă de stat. Imperiul trebuie îndepărtat din minți și suflete ca o tumoare malignă. Numai atunci noile state pot iniția reforme.

Germania lui Hitler și-a găsit calea de ieșire din cercul vicios al dictaturii. Germanii au învățat multe despre cum să se confrunte cu trecutul și să se împace cu vinovăția și au fost capabili să construiască o societate orientată spre democrație. Cu toate acestea, renașterea națiunii lor a fost bazată pe o înfrângere militară totală, zdrobitoare. Rusia are și ea nevoie de o astfel de oră zero. Un nou început democratic în Rusia este imposibil fără a plăti un preț și a recunoaște vinovăția națională.

<< Televiziunea rusă arată acum în mod repetat un interviu cu celebrul actor Serghei Bodrov, o figură adulată în Rusia. „În timpul unui război nu se poate vorbi rău despre propria persoană”, spune el. „Chiar dacă greșeste. Chiar dacă țara ta greșește în timpul războiului, n-ar trebui s-o vorbești de rău pentru asta.” Și chiar asta fac oamenii, sunt dispuși să-i susțină pe „ai lor”, chiar dacă împușcă ucraineni.

„Orașele ucrainene bombardate și cadavrele copiilor nu sunt arătate la televiziunea rusă. Tinerii curajoși din Rusia care protestează împotriva războiului sunt bătuți și arestați, în timp ce majoritatea oamenilor tac – nu există proteste în masă, nici greve. Mă doare să văd că mulți dintre concetățenii mei susțin războiul împotriva Ucrainei: și-au pus Z-ul în ferestre și pe mașini”, scrie într-un editorial din The Guardian Mihail Șișkin, unul dintre cei mai apreciați scriitori ruși ai momentului.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)