Mii de angajaţi din cadrul unor companii private vor avea salarii mai mari, cu până la 10%

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

De creşteri salariale se vor bucura şi cei 1500 de angajaţi ai unei rețele de hipermarket-uri din Capitală. Angajatorul şi-a permis, în acest an, să majoreze lefurile de două ori. La începutul anului, oamenii au primit o majorare de 11%, iar după implementarea reformei fiscale, salariile vor creşte cu încă 7 la sută.

"Grație acestei reforme și, în principiu, suma economiilor se ridică undeva estimativ la un milion 500 de mii de lei pe an. Un cofetar care lucra 15 zile și avea un salariu de 4 200 - 4 500 de lei, acum primește 5000 - 5 200 de lei", a spus directorul comercial al unei patiserii, Igor Ungureanu.

