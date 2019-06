Mii de euro, să te întorci ACASĂ: țara din Europa care vrea să te ajute

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Astăzi am avut o convorbire telefonică cu Președintele României, Klaus Iohannis, scrie prim-ministra Maia Sandu pe Facebook,

Referitor la votarea privind dreptul Rusiei sa revina in cadrul APCE:

Ca răspuns la mesajele celor care mi-au cerut să comentez noul dosar deschis în Rusia, precizez că această acțiune este doar una dintre acele despre care am scris zilele trecute că ar fi amenințări la adresa mea și a familiei mele.

„În numele societății civile ruse care locuiește în străinante, dute-te naibii (fuck you). A face pe plac unui dictator și a răsplăti agresiunea va înrăutăți lucrurile, întodeauna a fost așa.

„Crimeea este parte a Ucrainei. Asta este poziția RM. Zonele de conflict din estul Ucrainei fac parte din Ucraina. Recunoaștem și insistăm pe faptul că Ucraina are același frontiere pe care le-a avut acum șase ani, în același mod în care Ucraina a recunoscut mereu...

SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER. Simona Halep și Angelique Kerber joacă la ora 14:30 în sferturile de finală ale turneului pe iarbă de la Eastbourne. Confruntarea dintre Simona Halep și Angelique Kerber va fi cea de-a 11-a. Conduce sportiva noastră, care are un avantaj de...

Asociaţia Întreprinzătorilor din Portugalia (AEP), care a lansat programul ”Întreprindem2020”, a efectuat cu doi ani în urmă un studiu. Acesta a facilitat conturarea unui profil general al tinerilor care au emigrat. Astfel, 85% dintre aceştia au studii superioare în specializări tehnice (inginerie, informatică, biologie etc.) şi s-au stabilit preponderent în alte ţări europene. Circa o treime dintre tinerii chestionaţi în cadrul acestui studiu au afirmat că nu intenţionează să revină în Portugalia, în principal pentru că şi-au construit o nouă viaţă în ţara unde au emigrat.

În aceeași perioadă, portughezii au inițiat un proiect intitulat Întreprindem2020. Acesta este destinat tinerilor și are în vedere crearea unui portal online specializat, a unui cadru de întâlnire între aceștia și companiile care se află în căutarea forței de muncă. Tot acolo, cei care își doresc să înceapă o afacere vor găsi informațiile de care au nevoie. În plus, există și posibilitatea unei forme de asistență financiară.

Este important de reținut că acesta nu este un proiect în stadiu incipient, ci va începe să fie pus în aplicare din luna iulie a acestui an. Pot profita de el atât portughezi, cât și descendenții lor lusofoni. În Programul Întoarcerea sunt menționate mai multe stimulente pentru revenirea pe teritoriul Portugaliei, dar plata sumei de 6500 de euro este condiționată de un contract ferm de muncă în țară. În plus, este dedicată celor care au plecat din țară înainte de 31 decembrie 2015 și au trăit în afara țării pe parcursul a cel puțin 12 luni.

