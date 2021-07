Mîkola Ceaus, în chiloți la o secție de poliție ucraineană la hotar cu Republica Moldova

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Ziua imnului naţional al României – “Deşteaptă-te române!”, simbol al unităţii Revoluţiei Române de la 1848 – este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, dată la care, în anul 1848, ”Deşteaptă-te române!” a fost cântat pentru prima dată oficial, în Parcul Zăvoi...

Ceaus le-a spus polițiștilor că a fost răpit. Apariția sa vine la o săptămână după demisia lui Valeri Kondratiuk din funcția de șef al serviciului ucrainean de spionaj extern (SVR). Aceeași sursă informează că Mîkola Ceaus se află în custodia serviciului ucrainean de securitate (SBU) care se va ocupa de acest dosar. În luna aprilie, Mîkola Ceaus a fost răpit ziua-n amiaza mare din Chișinău. El avea statut de solicitant de azil și nu putea fi extrădat în Ucraina, unde e cercetat pentru corupție. Jurnaliștii de investigație și comisia specială parlamentară au stabilit că Ceaus a fost răpit de serviciile speciale de contraspionaj militar ale Ucrainei în complicitate cu unele servicii de la Chișniău. Raportul comisiei a rămas în aer, pentru că a venit o nouă legislatură. La nivel oficial, această versiune nu e susținută, iar subiectul e trecut sub tăcere. În 2019, în vizită la Kiev, Maia Sandu îi promisese lui Volodîmîr Zelenski că îl va extrăda pe Mîkola Ceaus. Răpirea lui Ceaus a știrbit din prestigiul serviciilor și al diplomației moldovenești, însă nu a provocat nici măcar o demisie de onoare. De altfel, se vorbește că decizia ucraineanului Valeri Kondratiuk de a renunța la șefia spionajului extern e legată anume de cazul Ceaus.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

