Military Times: Rusia nu se va liniști până nu va tăia accesul Ucrainei la mare

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Este esențial să îți detoxifici organismul dacă vrei să slăbești mai repede. Această băutură te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus.

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat astăzi că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidenţiale şi a anunţat obiectivele pentru acest an.

După ce Rusia a atacat și capturat trei nave ale Ucrainei, tensiunea dintre partea rusă și Occident a crescut și a scăzut conform unui șablon deja obișnuit. Rusia a anexat Crimeea cu aproape cinci ani în urmă și a declanșat un război în estul Ucrainei. Iar aceste acțiuni agresive ale ei au fost condamnate de Statele Unite și de aliații NATO în același mod ca și în cazul Abhaziei și Osetiei de Sud georgiene, în 2008. Dar toate aceste regiuni în continuare se afla sub controlul Rusiei. Iar Kremlinul a demonstrat că granițele geografice pot fi schimbate și să nu pățească nimic, cu excepția unor cuvintele mai dure venite dinspre Occident, scrie Military Times.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)