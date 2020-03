Minciuna și prostia socialistă au contribuit la răspândirea epidemiei coronavirus

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Olga Kurylenko, vedeta filmului „Quantum of Solace" (2008), a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, duminică, pe contul său de Instagram.

Suntem in plin post. Cum restrictiile sunt numeroase, inspiratia te poate lasa balta, fix cand te grabesti sa faci ceva de mancare. Ingrediente 1 kg de ciuperci 2 ardei grasi rosi 3 cepe 2 morcovi 200 g pulpa de rosii cimbru patrunjel sare piper 200 ml vin alb 2 linguri de...

Vârful epidemiei va fi atins, în cel mai bun caz, în perioada 1-20 mai, cf. unei predicții publicate azi de Raportuldegarda.ro (simulările au la bază un model descris de The Lancet). Asta înseamnă peste două luni - la mijlocul perioadei fiind Paștele ortodox.

Virusul chinezesc s-a răspândit nestingherit, din toamna lui 2019 până acum fiindcă regimul chinez, pe care idioții utili îl laudă pentru eficiența dictatorială a ultimelor luni, a început prin a minți lumea întreagă. Minciuna și prostia socialistă au contribuit la răspândirea epidemiei și la Milano. În 27 februarie, când s-au redeschis restaurantele după prima tură de carantină, PD (socialiștii) au organizat manifestări de stradă sub sloganul „Milano non si ferma” (Milano nu se oprește). De altfel, liderul PD, Nicola Zingaretti, a și contactat cu acea ocazie coronavirusul.

