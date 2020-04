„MINCIUNA MAI MARE DECÂT RĂZBOIUL…”, O carte excepțională, care desființează mitul eroilor de la Răscăieți

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă...

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

O femeie de aproape 102 ani din New York a adăugat și COVID-19 pe lista greutăților pe care le-a depășit în viață. Iar această boală nu este nici pe departe cea mai mare provocare prin care a trecut în decursul vieții. După ce mama i-a murit la naștere, ea a crescut...

Cartea, care în realitate este o odă consacrată armatei altui stat, în detrimentul Armatei Naționale din R. Moldova, îl are printre autori pe ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, şi a fost finanţată de preşedintele R. Moldova, Igor Dodon, comandant suprem al forţelor armate.

Lista nr. 1 privind pierderile de personal ale Diviziei 34 IG, între 10 şi 22 aprilie 1944. Pe locul 4, în dreptul evidenţierilor efectuate de noi, este scris: Lomakin Vasili Ivanovici, soldat gardist, puşcaş, fără de partid, născut: reg. Stalin, raionul Amvrosievsk, s. Beloiarovka, an. 1920, recrutat în Amvrosievsk, MORT în luptă, 19.4.1944 (în original: Убит в бою, 19.4.1944), înmormântat 1 km nord-est de s. Răscăieţi, raionul Tiraspol.Data morţii, 19 aprilie 1944, este marcată de noi cu chenarul roşu.

Merită atenţie şi înscrisul, precum că Lomakin ar fi luptat, pe colina 107,5, în timp ce toate documentele unităţilor militare vorbesc că Regimentul 105 IG şi-a avut sectorul de luptă, de-a lungul cursului râului, pe sectorul dintre colină şi faleză. De asemenea, „lupta neîntreruptă de 36 de ore”, precum şi statisticile, nu se confirmă în jurnalele de luptă ale unităţilor luptătoare pe platoul dat etc. Mai multă informaţie la acest subiect, în textul cărţii.

Paradoxul istoric şi moral al moldovenilor din Republica Moldova, entitate statală care în august 1991 s-a declarat independentă față de URSS, constă în continuarea plecăciunii lor la umbra monumentelor frauduloase și asupritoare ale vechii metropole. În cele trei decenii de independență, numeroși funcționari de stat, activiști civici sau cadre didactice etc. așa și n-au realizat adevărul pentru propriile valori naționale, pentru patrimoniul istoric și eroic al țării în care au menirea să trăiască în libertate. Gărzi de onoare militare, din bani publici, înscenări teatrale cu elevi, în faţa steluţelor roșii de pe obelisc, au rămas ca un element ceremonial aproape obligatoriu, chiar şi în secolul 21.

Memorialul Lomakin, din Răscăieţi. O scenă de comemorare a Armatei Roșii, sub steluțele bolșevice mincinoase.

Într-un capitol aparte, autorul trece peste ani și evocă unele acțiuni de rezistență și luptă pentru emancipare în Basarabia postbelică, sub ocupația sovietică. Se accentuează victoria moldovenilor, materializată prin proclamarea independenței Republicii Moldova și desprinderea de URSS, în 1991. În același timp, o parte din cetățenii republicii independente nu s-au putut distanța de trucajele propagandistice ale fostului imperiu. Memorialele și tancurile sovietice îndreptate spre România și Europa continuă să domine modul de acțiune și gândire al unor moldoveni, chiar și în secolul 21, mai spune autorul.

