„MINCIUNA MAI MARE DECÂT RĂZBOIUL…”, O carte excepțională, care desființează mitul eroilor de la Răscăieți

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Am văzut scris la televizor: patron agenţie de turism comerciant motociclete De ce nu e recomandabil? Marcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte se realizează în diverse moduri: prin intermediul cazului (cărţile colegului) sau al prepoziţiilor (cartea de poveşti),...

Cartea, care în realitate este o odă consacrată armatei altui stat, în detrimentul Armatei Naționale din R. Moldova, îl are printre autori pe ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, şi a fost finanţată de preşedintele R. Moldova, Igor Dodon, comandant suprem al forţelor armate.

Lista nr. 1 privind pierderile de personal ale Diviziei 34 IG, între 10 şi 22 aprilie 1944. Pe locul 4, în dreptul evidenţierilor efectuate de noi, este scris: Lomakin Vasili Ivanovici, soldat gardist, puşcaş, fără de partid, născut: reg. Stalin, raionul Amvrosievsk, s. Beloiarovka, an. 1920, recrutat în Amvrosievsk, MORT în luptă, 19.4.1944 (în original: Убит в бою, 19.4.1944), înmormântat 1 km nord-est de s. Răscăieţi, raionul Tiraspol. Data morţii, 19 aprilie 1944, este marcată de noi cu chenarul roşu.

Merită atenţie şi înscrisul, precum că Lomakin ar fi luptat, pe colina 107,5, în timp ce toate documentele unităţilor militare vorbesc că Regimentul 105 IG şi-a avut sectorul de luptă, de-a lungul cursului râului, pe sectorul dintre colină şi faleză. De asemenea, „lupta neîntreruptă de 36 de ore”, precum şi statisticile, nu se confirmă în jurnalele de luptă ale unităţilor luptătoare pe platoul dat etc. Mai multă informaţie la acest subiect, în textul cărţii.

Paradoxul istoric şi moral al moldovenilor din Republica Moldova, entitate statală care în august 1991 s-a declarat independentă față de URSS, constă în continuarea plecăciunii lor la umbra monumentelor frauduloase și asupritoare ale vechii metropole. În cele trei decenii de independență, numeroși funcționari de stat, activiști civici sau cadre didactice etc. așa și n-au realizat adevărul pentru propriile valori naționale, pentru patrimoniul istoric și eroic al țării în care au menirea să trăiască în libertate. Gărzi de onoare militare, din bani publici, înscenări teatrale cu elevi, în faţa steluţelor roșii de pe obelisc, au rămas ca un element ceremonial aproape obligatoriu, chiar şi în secolul 21.

Memorialul Lomakin, din Răscăieţi. O scenă de comemorare a Armatei Roșii, sub steluțele bolșevice mincinoase.

Într-un capitol aparte, autorul trece peste ani și evocă unele acțiuni de rezistență și luptă pentru emancipare în Basarabia postbelică, sub ocupația sovietică. Se accentuează victoria moldovenilor, materializată prin proclamarea independenței Republicii Moldova și desprinderea de URSS, în 1991. În același timp, o parte din cetățenii republicii independente nu s-au putut distanța de trucajele propagandistice ale fostului imperiu. Memorialele și tancurile sovietice îndreptate spre România și Europa continuă să domine modul de acțiune și gândire al unor moldoveni, chiar și în secolul 21, mai spune autorul.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

