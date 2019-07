Ministerul Afacerilor Interne condus de Andrei Năstase „se spală pe mâini” în cazul lui George Simion: „interdicția poate fi anulată doar de instanța de judecată”

Horoscop dragoste. Saptamana 15-21 iulie 2019 are semnificatii aparte din punct de vedere astrologic. Avem cea de-a doua eclipsa a verii, mai exact eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie. Intreaga atmosfera a saptamanii se invarte in jurul acestui mare eveniment....