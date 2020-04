Ministerul Economiei anunță mai multe măsuri: Peste 100 milioane de lei vor fi acordați pentru susținerea mediului de afaceri

„Pentru a identifica noi resurse de susținere a mediului de afaceri, am discutat cu toate instituțiile financiare internaționale. Acestea au expus disponibilitatea de a-și extinde și ajusta mecanismele de finanțare pentru antreprenorii afectați de criza pandemică. Direcțiile prioritare sunt IMM-urile și întreprinderile din sectoarele afectate și cele de importanță strategică. Printr-o serie de programe, lucrăm la un plan de acțiuni consolidat pentru a reporni economia. Direcțiile prioritare la care ne orientăm sunt IMM-urile, întreprinderile din sectoarele afectate și cele de importanță strategică”, a spus ministrul Railean.

Ştim că e greu să rezişti bunătăţilor de Paşte, cum ar fi drobul sau friptura de miel, deliciosul cozonac sau pasca cu brânză. Dar nu e imposibil să scapi de efectele mai puţin plăcute ale acestora asupra stomacului tău. Prea multe alimente grase, dulci, plus alcoolul...

Horoscop 21 Aprilie 2020, ora: 08:28

Soarele instalat de duminica in Taur face o cuadratura azi cu lordul karmei Saturn aflat in Varsator si o realitate a ultimei luni poate sa ne ajunga direct in fata, aducand cu ea o testare cat de mult suntem cu picioarele pe pamant si asumati. Poate fi vorba de realitati economice, financiare,...