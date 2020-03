Ministerul Sănătății din RM ASCUNDE informații despre răspândirea COVID-19 sub pretextul dreptului la viață privată, cu toate că Dodon a făcut PUBLIC numele primei persoane infectate

Ministerul Sanatatii vine cu o reactie, dupa ce directorul de la Spitalul Clinic Republican a oferit detalii despre medicul infectat cu coronavirus.

In acest sens, autoritatile au emis un comunicat sec, faca sa spuna care este situatia in spital si care este impactul faptului ca 6 medici sunt in carantina.

Loading...

Comunicatul emis de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale:

"Protectia lucratorilor medicali este prioritara in actuala situatie epidemiologica la COVID-19 in Republica Moldova.

Ministerul impreuna cu expertii OMS au instruit personalul medical din institutiile strategice desemnate in tratamentul pacientilor cu COVID-19, care se afla pe prima linie in lupta cu virusul si continua sa instruiasca medicii si asistentele medicale din toate celelalte institutii medicale din tara. La fel, tot personalul medical este asigurat cu echipamente de protectie.

Situatia epidemiologica prin COVID-19 este critica in toate tarile din regiune si starea psiho-emotionala a personalul medical este un element important.

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale face apel la institutiile mass-media de a nu face senzatii si de a respecta dreptul la viata privata a personalului medical. De competenta si disponibilitatea lor de a se dedica deplin si chiar mai mult, vor depinde sute de vieti.