Ministerul Sănătății este GATA ca unii pacienți cu „forme ușoare” de Covid-19, tratați la domiciliu, ar putea să MOARĂ

„Un pacient cu formă ușoară nu trebuie și nu are cum să decedeze la domiciliu. Confirmă cumva acest ordin că autoritățile au prevăzut și pregătit inclusiv și simplificarea procedurii de raportare a deceselor la domiciliu? Subiectul e macabru, dar ceva nu e normal cu această coloniță 6 din ordinul susnumit”, a observat fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco. Conform ordinului, medicii de familie, trebuie să raporteze informația Centrului de sănătate de nivel raional ori Asociației Medicale Teritoriale, care la rândul lor o vor raporta responsabililor de la ministerul Sănătății.

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

Horoscop 14 Aprilie 2020, ora: 06:46

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput. Nu...