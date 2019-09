Ministra Justiție Olesea Stamate îl pune la punct pe Andrei Năstase

Deși au tot vehiculat posibilitatea numirii în fruntea Procuraturii Generale a unui specialist european, autoritățile lansează noi declarații contradictorii. Ministra Justiției, Olesea Stamate, a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că odată cu această schimbare ar fi trebuit să fie modificate mai multe legi ale țării, informează portalul agora.md

„În proiectul de lege nu este prevăzut excluderea criteriului cetățeniei din lege. Am renunțat la ideea de procuror general din mai multe considerente. Asta însemnea că trebuie să modificăm mai multe legi. O persoană care nu este cetățean al țării nu are acces la secretele de stat, de exemplu”, a declarat șefa de la Justiție. Olesea Stamate a precizat că atunci când se vorbea despre un potențial procuror european, miza se punea pe Laura Codruța Kovesi. Întrucât aceasta are alte priorități, subiectul nu a mai fost pus în discuție.



Olesea Stamate se ascunde în spatele nemților pentru a nu chema un român?

Liderul ACUM, Andrei Năstase vrea procuror european

Maia Sandu vrea un procuror din afara R. Moldova dar care are deja cetățenie

„E greu să găsești un procuror străin, nu poate veni un german care nu știe limba. Opțiunile nu sunt așa de mari. El trebuie să fie o persoană în care publicul să aibă încredere. Am considerat că este mai potrivit să lărgim numărul de potențiali candidați pentru procuror prin excluderea condiției de 5 ani de activitate în procuratură, ca să lărgim cercul subiecților care pot candida la această funcție. Totuși, un cetățean moldovean care activează în alte țări poate să candideze”, a explicat ministra.Stamate a punctat că cel care va ajunge în fruntea Procuraturii Generale trebuie să fie un manager bun, dar și o persoană competentă pe segment:„O persoană care să nu aibă nevoie de jumătate de an ca să intre în esența lucrurilor de la procuratură, ci să muncească chiar din prima zi”.Năstase a declarat în cadrul unui interviu pentru Oficial.md că înainte de semnarea unui nou acord de coaliție cu PSRM va insista să se revină la problema alegerii procurorului general. „Aparent nu-l împiedică nimic! Așa că voi insista pentru un procuror european competent, independent. Situația actuală nu mai poate fi multă vreme tolerată. Ori facem justiție, ori schimbăm în profunzime abordările”, a declarat Năstase.În acest sens, Maia Sandu a declarat că va încuraja procurorii care activează în alte ţări, însă care deţin cetăţenia Republicii Moldova, să participe la concursul de desemnare a procurorului general. Maia Sandu susţine că există procurori moldoveni care ar activa chiar şi în Statele Unite ale Americii. „Noi sperăm ca în concurs, eventual, să apară şi procurori cu cetăţenia Republicii Moldova care lucrează în alte state. De exemplu, ştim că în România există cetăţeni ai Republicii Moldova care deţin funcţia de procuror. Ştim că în SUA sunt procurori federali care deţin cetăţenia Republicii Moldova. Nu ştiu dacă aceşti oameni vor candida, dar noi vrem să-i încurajăm pe toţi să candideze, să avem o alegere mai mare şi să putem să selectăm pe cineva care este foarte potrivit pentru această funcţie impotantă”, a declarat Maia Sandu la emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.