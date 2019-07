Ministra Justiției din Guvernul Sandu și-a cumpărat un Porsche de 51 de mii de euro (DOCUMENT)

Odată cu canicula care ne pândește ziua, vin și țânțarii care ne fac nopți albe. O rețetă simplu de preparat acasă, care are drept ingredient principal bicarbonatul, te ajută să scapi de ei.

Laptele de capră este consumat de un număr mic de persoane, chiar dacă acesta reprezintă o alegere mult mai sănătoasă, comparativ cu laptele de vacă. Puține persoane știu că laptele de capră are capacitatea de a preveni cancerul și reușește să trateze o mulțime de boli.

Vinetele oferă multe beneficii pentru sănătate. Acestea au puține calorii, fiind ideale pentru slăbit. În plus, vinetele îmbunătățesc circulația și conțin antioxidanți.

La bunuri mobile, oficiala a dezvăluit că este proprietara unui autoturism de marca Porsche Macan, anul fabricației 2019, cumpărat tot în anul curent cu 1.009.500 de lei, adică cu peste 51.000 de euro (raportat la cursul valutar actual). La secțiunea bunuri sub formă de metale prețioase și la cea cu colecții de artă, familia Stamate tot a indicat ceva, doar că informația este ascunsă pentru public. În schimb, se arată că dețin un depozit bancar cu 70.000 de euro. Amintim că Olesea Stamate a fost numită în funcția de ministră a Justiției pe 24 iunie 2019, după ce Stanislav Pavlovschi a refuzat acest fotoliu.

În aceeași declarație de avere, ministra Justiției a indicat că deține cote-părți dintr-o casă cu o suprafață de 329 de metri pătrați, în valoare de 1.795.191 lei, și dintr-un apartament cu o suprafață de 70 metri pătrați, în valoare de 437.234 lei. Are și două terenuri agricole.

