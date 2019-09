Ministrul Brânzan element de decor pentru vizita lui Dodon la Moscova

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.



1. Presedintele Dodon pleaca la Moscova si il ia pe Ministrul Vadim Branzan. Primul isi face imagine si isi consolideaza legaturile cu Moscova, al doilea aranjeaza aspectele tehnice pentru reuniunea inter-guvernamentala de la mijlocul lui Septembrie. Asta reiese din informatia comunicata pe marginea acestei vizitei de la Moscova. Presedintele Dodon este mai pest tot, Ministrul Branzan - practic absent. De vazut pentru comparatie pagina oficiala a presedintiei si cea a Ministerului Economiei si Infrastructurii.

2. Mai mult ca atat, in loc sa scape vreun cuvant despre Ministrul Branzan, care face parte din delegatia moldoveneasca, si care este reprezentantul Guvernului si coordoneaza politicile in domeniul energetic, Gazprom accentueaza ca s-a intalnit doar cu Igor Dodon. In subsol, Gazprom mai scrie cate ceva despre noul director la Moldovagaz, Vadim Ceban (daca Dodon insista suficient de puternic). Probabil, Ministrul Branzan este un interlocutor secundar pentru Gazprom, de altfel, de ce sa nu-l mentionezi?

Urmeaza sa vedem ce urmeaza, dar aparent parametrii acestei vizite il favorizeaza pe Presedintele Dodon. Daca acesta ajunge la Moscova si pe 19 septembrie, atunci acesta ar putea fi plasat din nou in centrul atentiei. Moscova nu pare deloc sa fie contra.