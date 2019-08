Ministrul de Interne, Andrei Năstase se LAUDĂ cu polițiști reținuți de SPIA pe vremea lui JIZDAN (DOVADA VIDEO)

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Într-un raport dezvăluit de The Guardian, ONU estimează că amenințarea teroristă nu a fost niciodată total eradicată și anticipează o serie de noi atentate până la sfârșitul anului, iar Pentagonul semnalează că jihadiștii Statului Islamic s-au regrupat...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a extins chiar şi în marile centre comerciale de lux.

Rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară în cadrul admiterii 2019 la studii superioare de licență și de master au fost publicate. În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități:...

„Acțiunile SPIA reflectă politica de toleranță zero inițiată de Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Andrei NĂSTASE față de orice acte de corupție în cadrul MAI și a structurilor subordonate”.

Sursele din cadrul SPIA ne-au comunicat, sub protecția anonimatului că, de fapt, este vorba despre perchezițiile din 25 martie a.c. care au avut loc la IP Ialoveni despre care presa a scris atunci. Informația nouă din acest comunicat este doar faptul că, Procuratura Anticorupție a finalizat și a expediat în instanța de judecată 2 cauze penale în privința comandantului de grupă și a unui agent de patrulare. Pare straniu că despre aceasta anunță MAI, dar nu Procuratura Anticorupție? Sigur, asta ne-am întrebat și noi când am văzut comunicatul, iar răspunsul l-am găsit în ultimul aliniat, în care autorul menționează:

