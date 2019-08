Ministrul Economiei Vadim Brînzan și prim-ministra Maia Sandu s-au întâlnit cu Nat Rotschild din „curtoazie”.

După declarațiile președintelui Comisiei de anchetă pentru analiza concesionărilor, Igor Munteanu, subiectul achiziției NR Investments a fost comentat și de ministrul Economiei Vadim Brînzan. Oficialul a confirmat că și el, și prim-ministra Maia Sandu s-au întâlnit cu Nat Rotschild, însă nu pentru a negocia contractul, ci din „curtoazie”.

Mai mult, Brînzan spune că în momentul în care procurorii a pus sechestru pe capitalul social al Avia Invest, compania miliardarului a mers „pe ușa din spate”, achiziționând o firmă offshore care deține majoritatea activelor Avia Invest.

Brînzan a comunicat presei că pe data de 10 august s-a întâlnit cu investitorul care a spus că are o intenție de a cumpărat direct 95% din Avia Invest.

„Pe 19 august, și eu și premierul, ne-am întâlnit cu investitorul. Vreau să fie clar: nu am negociat și nu ne-am consultat cu această companie. A fost doar o curtoazie. Am fost informați despre intenție și contract, iar ulterior am comunicat acest lucru Consiliului Suprem de Securitate. I-am spus investitorului că acest contract e subiectul unei investigații atât în Parlament, cât și la PG”, a spus Brînzan.

Ulterior, Rotschild a comunicat MEI că NR Investments a cumpărat 95% din acțiunile Avia Invest.

„Am comunicat public despre asta pe 20 august și am vorbit despre riscurile acestei tranzacții, iar tot atunci am solicitat includerea acestui subiect la CSS. Am făcut asta pentru a securiza interesele statului. La CSS am prezentat un raport amplu și am spus că concesionarea Aeroportului a fost un act abuziv comis de fosta guvernare. Ulterior, CSS a decis blocarea posibilității cedării cotelor în capitalul Avia Invest. Cotele astea au fost blocate și de PG. Într-un final, ieri am primit a doua scrisoare oficială prin care am fost informația că NR Investments a devenit deținător indirect al contractului de concesiune”, povestește ministrul.

El a prezentat jurnaliștilor o schemă și afirmă că NR Investments a ocolit statul.

„Au sărit peste capul nostru și în loc să achiziționeze Avia Invest direct au mers prin ușa din spate și au cumpărat compania cipriotă offshore care deține 95% din Avia Invest, evitând controlul statului. Deci, repet, nu a fost achiziționat aeroportul, ci pachetul de acțiuni a companiei cipriote, care deține Avia Invest, care la rândul său e concesionar al Aeroportului”, a mai spus Brînzan.

Pe 29 august, firma familiei Rotschild, NR Investments Ltd, a anunțat că a finalizat tranzacția de cumpărare a 95% din compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă, iar palma s-ar fi bătut în această miercuri. Se întâmplă în pofida declarațiilor lui Igor Dodon de săptămâna trecută, care, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, a spus că firma lui Nat Rotschild a fost preîntâmpinată că statul intenționează să rezilieze contractul de concesionare a aeroportului.

Ulterior, Guvernul Republicii Moldova a venit cu o precizare. Potrivit autorităților de la Chișinău nu a existat nicio consultare între Guvern și NR Investments Ltd.

Aeroportul Internațional Chișinău a fost concesionat pentru o perioadă de 49 de ani în toamna anului 2013. Concesionarul a devenit firma Avia Invest, președintele consiliului de directori al căreia este Ilan Șor.