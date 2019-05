Ministrul Finanţelor îi răspune Maiei Sandu: Guvernul îşi respectă angajamentele financiare

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Izvorul Tămăduirii este o mare sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Nu are dată fixe, fiind trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată. În această zi, în toate bisericile se oficiază slujbe de sfinţire a apei, Aghiasma Mică.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

"Dragi politicieni, lucrurile nu sunt atât de minunate, după cum 'va spune ministrul finantelor'. Nu au de unde fi, dacă la mai bine de 2 luni după parlamentare ministrul nu are cum rectifica bugetul - competenţa legislativului, şi suplimenta bugetele instituţiilor de care sunteţi atât de îngriojiraţi. Cât priveşte situaţia financiară a instituţiilor, care activează în condițiile autonomiei financiare, vă rog să nu vă îngrijoraţi - totul va fi bine", a scris demnitarul a scris pe o rețea de socializare.

"S-a tot prezis că după anul nou nu se vor mai plăti salarii şi pensii, apoi 'sfârşitul lumii' l-au amânat pentru 'după alegeri', 'după Paşte'. De la momentul lansării reformei fiscale, măsura absolut necesară pentru sporirea competitivităţii economiei noastre, au tot speriat lumea cu dezastru bugetar, ca în aprilie 2019 să avem venituri la bugetul de stat cu aproape 20% mai multe ca in 2018... Au 'risipit' proiectul Prima Casa încă de la primele ore de la lansare, ca acum, să avem deja 1000 noi beneficiari", a menţionat ministrul Finanşelor, într-o postare pe Facebook.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)