Ministrul Muncii și Protecției Sociale: Părinții cu copii de până la 12 ani care învață online, vor beneficia de zile libere plătite

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

La intrarea în orice spațiu închis, excepție fiind servicii esențiale - magazinele alimentare, farmacii, unități medicale și de vaccinare, bănci, furnizori de servicii poștale și de curierat, etc, cetățenii vor fi obligați să prezinte certificatul COVID-19. Aceasta este...

„În ultimele luni nu am avut asemenea cazuri, așa cum s-a întâmplat în 2020 când sute sau chiar mii de salariați au fost trecuți în șomaj tehnic, dar în cazul în care unele activități economice ar fi mai afectate de restricțiile impuse și ar fi obligate să impună în șomaj tehnic, Guvernul va prelua integral costul acestui șomaj tehnic până la plafonul de 50% din salariul mediu pe economie. În caz de reducere a activității care presupune șomajul tehnic, angajatorii vor depune lunar o cerere online pe același portal, iar CNAS va transfera indemnizația pentru șomaj direct salariaților, ca și în cazul zilelor libere sau a indemnizațiile pentru părinții cu copii mici. Contractele nu sunt desfăcute, angajații rămân angajați în firmele lor și odată cu reluarea activității vor reveni la muncă în regim normal”, a explicat ministrul.

„Pentru a beneficia de aceste compensații, angajatorii trebuie să completeze lunar o cerere automatizată, disponibilă pe portalul declaratie-electronica.fisc.md. și Serviciul Fiscal transferă angajatorilor costul integral, inclusiv asigurările sociale ale zilelor libere acordate salariaților pentru vaccinare până la plafonul de 558 de lei pe zi, echivalent cu un salariu de 12 150 de lei brut pentru o lună, cum este de exemplu luna ianuarie, care are 27 de zile lucrătoare.Această sumă este mai mare decât salariul mediu pe economie și marea majoritate a angajaților se vor încadra în acest mecanism. Pentru a beneficia de aceste zile libere salariații trebuie să depună o cerere la angajator și să prezinte certificatul de vaccinare”, a spus Marcel Spatari.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

