Ministrul de Externe si al Integrării Europene Nicu Popescu a reiterat poziția oficială a Guvernului Republicii Moldova, cea a „Vițelului deștept” de la Chișinău, care cu o ușurință uluitoare schimbă steagurile și transmite mesaje de dragoste către UE, CSI, România, Rusia etc. – în speranța că va „suge de la două vaci”.



Popescu a justificat prezenta Moldovei in CSI prin faptul că sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova beneficiază, din anumite puncte de vedere, de facilitățile pe care țara noastră le are în virtutea participării în Comunitatea Statelor Independente (CSI).



O bună parte a exportatorilor de produse agricole din țara noastră beneficiază de aranjamentele comerciale pe care R. Moldova le are cu unele state din CSI. Potrivit lui, din acest punct de vedere, Moldova are multe beneficii.



Aminitim că anterior și P Aminitim că anterior și P aremiera moldoveancă s-a arătat entuziasmată de participarea la Consiliului șefilor de state membre ale CSI , declarand că „această întâlnire este o bună ocazie pentru a face schimb de opinii cu privire la problemele de actualitate ale interacțiunii în cadrul CSI”, asigurandu-i pe dictatorii sângeroși din CSI că „abordarea noii conduceri a Republicii Moldova urmărește în mod constant o politică externă echilibrată, luând în considerare interesele partenerilor noștri și promovându-și propriile priorități.”

Vițelul deștept, care suge de la două vaci



”CSI este un forum important pentru noi, deoarece deschide pentru Republica Moldova oportunități pentru cooperare economică și comercială eficientă și reciproc avantajoasă”.



„Platforma CSI face posibilă continuarea dialogului dintre țările noastre și identificarea soluțiilor la problemele existente. Suntem aici, suntem gata să vorbim, suntem deschiși pentru un dialog constructiv” declarat Premiera moldoveană. Amintim că discursul Premierei a conținut mai multe teze preluate din arsenalul ideologic a lui Igor Dodon:„Această întâlnire este o bună ocazie pentru a face schimb de opinii cu privire la problemele de actualitate ale interacțiunii în cadrul CSI, precum și de a vorbi deschis despre cum putem face mai eficientă cooperarea noastră în cadrul CSI, astfel ca această cooperare să aducă rezultate pozitive care să fie resimțite în viața de zi cu zi a oamenilor. Sunt sigură că cetățenii așteaptă de la organizația noastră rezultate concrete și practice.”



Statistica arată altfel de cât declară Pemiera Gavriliță și Ministrul său de Externe Nicolae Popescu.



Exporturile Republicii Moldova în UE sunt 65,7%, iar către CSI – 15,8%, în timp ce importurile din UE - 50%, iar din CSI – 24%. Cu toate acestea pentru conducerea nostră dragă, „dezvoltarea relațiilor Republicii Moldova în cadrul CSI este deosebit de importantă acum, într-un moment semnificativ pentru dezvoltarea organizației, în ajunul a 30 de ani de la crearea CSI”.