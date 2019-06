Ministrul Popescu RENUNȚĂ la serviciile șefului său de cabinet Andrei Popov, care ar fi și NAȘUL său

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

„În acele ore și zile critice, singurul obiectiv major era să asigurăm activitatea cât mai eficientă a ministrului Popescu în condițiile de criză politică și instituțională. Orice alte considerente au fost secundare, inclusiv cele legate de posibila percepție a unui conflict de interese, având în vedere prietenia și relația noastră specială (chiar dacă din punct de vedere legal membrii cabinetului sunt numiți fără concurs în baza încrederii personale). Acum, însă, perioada de criză a fost depășită. Începând de astăzi, întreg aparatul instituțional al MAEIE este pus la dispoziția noului șef al diplomației moldovenești în vederea realizării programului Guvernului condus de Maia Sandu învestit de Parlament la 8 iunie. Așadar, încă o dată, eu nu am revenit la MAEIE și îmi continui activitatea în cadrul societății civile”, a conchis Andrei Popov.

„Aşa cum ştiţi, în condiţiile crizei politice de săptămâna trecută, am rugat câţiva diplomaţi (printre care şi pe prietenul meu Andrei Popov) să îmi dea o mână de ajutor, pentru ca ţara noastră să poată avea o politică externă activă, chiar şi în condiţiile în care nu aveam acces încă la administraţia MAEIE. A fost un aranjament tranzitoriu, pentru care le mulţumesc mult celor care m-au ajutat în acea perioadă intensă prin sfaturi, luări publice de poziţie şi ajutor practic. Odată criza depășită, Andrei, dar și alți colegi care m-au ajutat fără a o face public, au decis să se concentreze în continuare pe activităţile lor din cadrul societăţii civile”, a scris Nicu Popescu pe pagina sa de Facebook.

