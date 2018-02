Ministrul român al Apărării vine la Chișinău

Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, informeaza un comunicat MApN.

Pe parcursul acestei vizite, va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca.



"In cadrul discutiilor oficiale, vor fi abordate, in principal, teme referitoare la situatia de securitate din regiune, precum si la cooperarea bilaterala in domeniul apararii, cu accent pe proiectele dezvoltate in comun pentru continuarea parcursului european si euro-atlantic al Republicii Moldova", se spune in comunicat.