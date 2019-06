Ministrul român de Externe: Nu e nicio problemă să fie organizate anticipate în 6 septembrie

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Evenimentele de la Chișinău, în care președintele Igor Dodon este învinuit de trădare de țară și nu mai are sprijinul poporului după ce apare într-o înregistrare video în care recunoaște că planul său este proiectul Kremlinului de a federaliza...

Moscova a ajuns să conducă Republica Moldova prin mâna Maiei Sandu (via PSRM şi Parlament). Este opinia analistului politic Valentin Naumescu din România, conținută într-un editorial publicat de portalul hotnews.ro.

