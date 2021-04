Minoritățile etnice din Basarabia, Găgăuzii

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Putem afirma că practica vicioasă a aranjamentelor clientelare cu minoritarii a condus la modificări constituţionale periculoase, prin crearea acestei unităţi autonome-federale a găgăuzilor. Conducerea de la Chişinău, indiferent de culoarea politică (PDAM, M. Snegur, P. Lucinschi, V. Voronin sau actualmente I. Dodon și V. Plahotniuc), a urmărit scopul consolidării politice proprii (mai ales în ajunul alegerilor) din contul statalităţii moldoveneşti, încheind, în spirit clientelar, înţelegeri neformale şi netransparente cu liderii găgăuzi. M. Kendighelean, fost preşedinte al Adunării Populare UTA Gagauz-Yeri, a recunoscut deschis că în timpul campaniei electorale din 2001, 25 de deputaţi de la Comrat au încheiat un acord cu V. Voronin, prin care l-au sprijinit în alegeri în schimbul aplicării (în eventualitatea ajungerii la putere) stipulărilor privind statutul juridic special al UTAG. Punctele principale ale acordului prevedeau operarea unor modificări şi completări în textul Constituţiei Republicii Moldova pentru racordare la Legea privind statutul juridic special al UTAG, delimitarea împuternicirilor între RM şi UTAG, prezenţa reprezentanţilor autonomiei în toate ramurile puterii, aderarea R. Moldova la Uniunea Rusia-Belarus, acordarea statutului de limbă oficială limbii ruse etc. În schimb deputaţii găgăuzi au făcut agitaţie prin colective, la radio şi TV, comuniştii acumulând în autonomia găgăuză circa 80 la sută din sufragii.

Apariția unui săptămânal în limba găgăuză (Ana sozu – Limba maternă) și deschiderea unei universități cu fonduri moldovenești la Comrat în anul 1991 au contribuit substanțial la renașterea culturală a acestei comunități. 2/3 din profesori și ¾ din studenți erau de origine găgăuză, iar comparativ cu anul 1989, când găgăuzii alcătuiau doar 1,4% din numărul total de studenți din RSSM, în anul 1992-1993, numărul acestora a ajuns la 2,4% în R. Moldova. Asta alături de apariția liceelor și grădinițelor, uniunii scriitorilor găgăuzi, asociației femeilor, a bibliotecilor, emisiunilor lunare în limba găgăuză la televiziunea națională, radio și televiziune locală etc.

Înainte și după obținerea independenței, Chișinăul a susținut evident prima direcție de dezvoltare a comunității găgăuze, oferind acesteia oportunități unice pentru dezvoltare și stimulând o apropiere de Turcia. Departamentul de Stat pentru Relații Naționale, creat după 1991, s-a angajat în mai multe inițiative de resuscitare a tradițiilor și istoriei găgăuzilor. Prin încurajarea Asociației culturale „Kardașlik” (Frăția) s-a încercat reînvierea sărbătorilor tradiționale găgăuze și a culturii populare, eforturi care au generat puțin interes din partea acestei comunități, deoarece muzica, portul și arta populară specifică dispăruseră practic sub sovietici.

La 12 noiembrie 1989, are loc primul Congres al poporului găgăuz, care a proclamat RSSA Găgăuză, ca parte componentă a RSSM, iar la 19 august 1990, cu sprijinul tacit al autorităților centrale din Moscova, are loc primul Congres al deputaților poporului din partea de sud a Moldovei, care a proclamat raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești drept „Republica Găgăuză” în componența URSS. Sovietul Suprem de la Chișinău va reacționa la acest separatism printr-o declarație care constată că „pe teritoriul RSS Moldova nici unul din grupurile etnice conlocuitoare nu au temei istoric şi juridic pentru a pretinde la autonomie statal-teritorială, inclusiv aşa-zisa RASS Găgăuză în componenţa RSS Moldova”.

Apariția separatismului găgăuz trebuie judecat și înțeles în contextul convergenței a trei factori. Primul este existența unei identități regionale și etnice evidente, marcată de subdezvoltare, sărăcie și dezavantaje educaționale, care prin mobilizare a dorit să rezolve o parte a acestor probleme. Cel de-al doilea factor este cel al competiției elitelor, care au judecat această mobilizare prin prisma unui interes de putere, la fel cum nomenclatura comunistă moderată de la Chișinău (în frunte cu Snegur), care a sprijinit Frontul Popular din motive de oportunism politic. Așa cum Snegur și echipa sa au îmbrăcat „prosoapele” naționalismului pentru a scăpa de conservatorii de la putere (Grossu, Pșenicinikov, Kalin etc.), iar ulterior pentru a obține mai multă independență față de Moscova, la fel și liderii locali găgăuzi au călărit această mobilizare etnică pentru a obține mai multă libertate și putere în raport cu Chișinăul, iar ulterior o vor folosi pentru a obține mai multe concesii din partea R. Moldova. În cele din urmă, a existat și există un factor extern care a întreținut acest separatism, care inițial a fost instrumentalizat de autoritățile sovietice pentru a menține RSS Moldova în cadrul URSS, iar apoi de Federația Rusă pentru a ține R. Moldova departe de UE și România.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

