Miracol norvegian? Cum a ajuns țara scandinavă prima din lume unde mașinile electrice au peste jumătate din piața mașinilor noi

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

Forțele Navale Române organizează cel mai mare exercițiu multinațional naval - SEA SHIELD 19 - care va avea loc între 2 și 13 aprilie în apele teritoriale ale României şi în apele internaționale ale Mării Negre. La exercițiul din acest an participă 14 nave...

Cei de la Norwegian Electric Vehicle Association (NEVA) spun că ținta 100% este fezabilă, dar spun că riscul este ca mașinile dorite să nu fie disponibile pentru clienți. În acest moment timpul de așteptare poate trece și de un an.

De exemplu, consultanții de la Institute of Transport Economics spun că, cel mai probabil, se va atinge o cotă de 75% fiindcă sunt mai mulți factori care-i pun pe gânduri pe potențialii cumpărători. De exemplu mulți nu au propriul loc de parcare și deci nu își pot pune o stație de încarcare pe care să o folosească oricând au nevoie.

Despre obiectivul 2025, an în care să se vândă doar mașini electrice în țară, se poartă discuții aprinse și nu este clar dacă propunerea este fezabilă.

Acest lung program de susținere a mașinilor electrice a atras însă critici care spun că statul a cheltuit mult cu subvențiile și a pierdut venituri din impozite, prin descurajarea puternică a cumpărării de mașini diesel și pe benzină. În plus, este de așteptat ca o bună parte dintre subvenții să dispară în câțiva ani și cumpărătorii de electrice nu vor fi prea fericiți.

În plus, prea puține țări pot produce energie electrică la un cost atât de mic precum Norvegia, astfel că nu ar fi viabil.

Norvegia a ales această cale și fiindcă are o mulțime de râuri și de hidrocentrale, peste 98% din energia electrică fiind produsă de acestea la un cost foarte mic și într-un mod cu adevărat curat. Având electricitate ieftină, Norvegia își poate permite să încurajeze mașinile electrice mult mai mult decât țările unde electricitatea este obținută din combustibili fosili, deci nu prea ecologic.

În același timp, mașinile convenționale pe benzină și motorină au fost ”ultra-taxate” și aceste modele au ajuns în unele cazuri să coste și cu peste 20.000 de euro mai mult decât în alte țări europene. Taxa de import este de câteva mii de euro, TVA-ul este de 25% și, în aceste condiții, mașinile diesel sau pe benzină devin neatractive. În plus, costurile de utilizare sunt de câteva ori mai mici la o mașină electrică. Rămâne însă un mare dezavantaj; autonomia care la mașinile electrice ceva mai ieftine este de sub 200 km (micșorată și de clima rece a țării).

Norvegia și-a propus ca în 2025 să interzică vânzarea de mașini pe benzină și motorină, dar sunt multe voci care spun că acest lucru nu are cum să se întâmple atât de repede.

Ei bine, anul trecut în Norvegia s-au vândut 46.000 de mașini full-electrice, adică de 70 de ori mai multe decât în România, de trei ori mai multe decât în Regatul Unit și cu 10.000 peste cifrele din Germania. Valoarea este impresionantă dacă ținem cont de faptul că Norvegia are doar 5,3 milioane de locuitori.

În Norvegia s-au vândut anul trecut 147.000 de mașini noi, iar cel mai bun an a fost 2017, cu 158.000 de mașini. În ultimul deceniu, cel mai slab an a fost 2009, cu 98.000 de mașini vândute.

