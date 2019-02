Mircea Druc: Pavel Filip este cel mai bun prim-ministru, iar cei care vor destabilizarea situației fac jocul Moscovei

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Un pacient cu un cuţit înţepenit în spate, iese afară din sala de primiri-urgenţe a unui spital, pentru a fuma o ţigară, sub privirile îngrozite ale medicilor. Întreaga scenă a avut loc la unitatea medicală Zelenodolsk din orașul rus Kazan. Imaginile arată cum...

În Congresul SUA a fost publicata in forma actualizata proiectul de lege „În apărarea securității americane împotriva unui actelor de agresiune ale Kremlinului”, care prevede introducerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

”Vreau abordare sistemică, care-i obiectivul principal, ce vrem? Pe mine mă interesează ce vrem. Mă întreabă cineva: ”După dumneavoastră, în toți acești ani, a mai fost vreun prim-ministru”? Zic: ”Da, cel mai bun prim-ministru este Pavel Filip. De când îi urmăresc eu pe toți, începând de la Muravschi și până acum”. ”Păi, domnule Druc, e al lui Plahotniuc!”. Da, asta ce înseamnă, că nu-i bun? Eu urmăresc cum vorbește cu oamenii, cu toți, felul lui de a fi ca prim-ministru. N-am nimic cu doamna Maia sau cu domnul Năstase, dar eu, înainte de a auzi de Plahotniuc, în anii ’90, am auzit niște vorbe de alți oameni, despre care se spune că sunt în umbră, stăpânii lui Maia și Andrei. Să mă ierte Dumnezeu, însă de la regretatul șef al băncii, Bogdan Baltazar, am aflat despre niște oameni, avea un prieten la Air Moldova, care îi spunea de altcineva. Deci, asta este”, a conchis Mircea Druc.

”Condițiile au fost egale pentru toată lumea. Eu nu pot să particip la demonizarea unui singur clan. La urma urmei, ca să fim serioși sau optimiști, clanul Plahotniuc are și adversari, și parteneri și joacă exact în aceeași cheie ca și ceilalți. De ce și îl conturați pe Plahotniuc, dar n-ați conturat și identificat alte clanuri? Mass-media, inclusiv cea de la București, timp de un deceniu ne-a tocat la cap cu Voronin, clanul Voronin. Era cel mai dezastruos clan. În 2009, an scăpat de clanul Voronin, m-au găsit pe acasă, m-au luat pe sus să-mi prezinte, triumfau că au câștigat ai noștri. Ei, acesta era clanul Lucinschi, care a venit la putere, l-au pus pe bietul Filat și ce-a făcut Filat?”, a întrebat Mircea Druc.

Alegerile din 24 februarie au fost un exercițiu firesc și democratic, iar rezultatul este unul reprezentativ și reflectă starea de spirit din societate. De această părere este primul prim-ministru al Republicii Moldova, Mircea Druc, stabilit de multă vreme cu traiul la București. Invitat la un post de radio să comenteze situația creată după acest scrutin, reputatul politician a declarat că presa, mai ales cea din România, are tentația să dramatizeze, deși lucrurile se află, în linii mari în albia lor firească

